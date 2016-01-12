独家：美国与主要汽车大厂周五将宣布安全协定--消息人士

路透底特律1月11日 - 据多名企业高管透露，在本周五的底特律车展上，美国政府和多家全球汽车大厂将宣布一项开创性的自愿协议，旨在大幅提高汽车行业的安全性。

这一史无前例的协议可能为未来有关安全改革的更多讨论设定框架，创造汽车生产商和监管机构共同合作的新纪元。汽车业在安全问题罚款、召回和瑕疵车辆遭到调查方面，经历了创纪录的一年，涉及的车企包括通用汽车(GM.N)、菲亚特克莱斯勒(FCAU.N)、本田汽车(7267.T)等。

该协议已讨论数周，消息人士称，还将旨在改善汽车网络安全及预警数据的使用，以便及时发现可能导致安全问题或大规模召回事件的潜在缺陷。

这项协定将采自愿形式，但行业观察人士表示，监管机构汽车会预期车厂能够遵守承诺。

2014年汽车厂商在美国共计召回6,395万辆车，创最高纪录，接到美国国家公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA)巨额罚单。

目前参与讨论协议的汽车公司包括通用汽车、丰田汽车、福特汽车(Ford)(F.N)、戴姆勒(DAIGn.DE)、菲亚特克莱斯勒、宝马汽车(BMW) (BMWG.DE)、本田汽车、日产汽车(7201.T)和现代汽车(005380.KS)在内。

消息人士周一称，讨论还在继续进行中，尚未达成最终协议。目前尚不清楚参与讨论的16家车企是否全都会参与周五的发布活动。

消息人士告诉路透，协议将在美国汽车之都底特律的车展上，由美国运输部长福克斯(Anthony Foxx)和汽车业高管宣布。(完)