焦点：美国5月汽车销量下滑6% 轿车销售疲软

路透底特律6月1日 - 美国汽车业5月销量下滑6%，通用汽车(GM.N)、福特汽车(F.N)及其他车商公布的5月美国汽车销量均呈下滑，因轿车需求疲软，而且5月少了两天销售日。

Autodata Corp称，主要车商周三公布的5月新车销售年率为1,745万辆，高于4月的1,742万辆，大致符合分析师预估。

通用汽车称其销量下滑18%至240,450辆，跌幅大于分析师预估。通用汽车是美国最大汽车制造商。

福特汽车5月销量较上年同期下滑6%至235,997辆，但称F系列皮卡销售增加9%。

周三早盘时，这些销量报告，特别是通用汽车的数据，引起投资者警觉汽车业的周期性疲弱；自从经济大衰退以来汽车业即处于上行。

通用汽车周三收低3.4%至30.2美元，福特汽车收跌2.8%报13.11美元，均高于早盘所及低位。标普500指数.SPX和道琼工业指数.DJI分别上涨0.11%和0.01%。

分析师普遍未把这次销量下滑视为预期中的汽车销售疲弱拉开帷幕。汽车销售是反映每月消费者支出状况的一个先行指标。大多数分析师早已预料到下滑，主要归因于5月销售时间减少了两天，而且少了一个周末。

“今年销量仍有望再创纪录新高，5月数据并没有什么迹象显示未来形势会逆转，”IHS Automotive分析师Stephanie Brinley称，并指出经济基本面依然强劲，利率也仍处低位。

通用汽车依然看好美国汽车销售。

“我们非常看好美国经济和美国消费者，”通用汽车总裁Dan Ammann在密歇根北部参加商业会议时称。

卡车和运动型车(运动休旅车，SUV)利润率普遍较高，仍是美国汽车业最受欢迎的车种，这对传统轿车不利。

不过，LMC Automotive分析师Jeff Schuster表示，虽然中型轿车在整体市场中的占比较小，但份额仍不算低。

公司表示，通用三座制造轿车的工厂放缓了生产，影响了5月的销售。

丰田汽车(7203.T)称，5月在美销量下降9.6%至219,339辆。丰田汽车在美国市场排名第三位，落后于通用和福特。

轿车在该公司整体销量中的占比从上年同期的53%降至49%。

本田汽车(7267.T)销量下降4.8%，但与多数车企不同，卡车和SUV销量的下滑程度超过轿车。

现代汽车(005380.KS)5月销量劲增近12%，因SUV销售强劲。起亚汽车(000270.KS)的销量增长近1%。

福特的轿车销量下降25%，SUV销量大致持平，卡车销量增长9%。

根据Autodata Corp，2015年美国汽车销量达到创纪录的1,747万辆。(完)