焦点：美国4月汽车销售延续3月疲态 华尔街担心汽车业荣景终结

路透底特律5月2日 - 周二，主要汽车生产商报告4月美国新车销售出现下滑，表明推动美国汽车行业在去年创下销售纪录的这一长期荣景周期正在失去动力。汽车股闻讯下跌。

今年4月新车销售同比下降，之前3月销售已然不尽人意，但车企却并未放在心上，认为仅仅是一个月的疲弱而已。但现在连续两个月销售情况不佳，已经让华尔街越发担心，自2010年大衰退结束以来，具有周期性质的汽车行业在经历了几乎未间断的繁荣期之后，现已开始走下坡路。

美国商务部上周五发布的数据显示，美国第一季国内生产总值(GDP)环比年率初值仅为0.7%，汽车销售对GDP构成拖累。

若剔除汽车行业，GDP增幅或许能达到1.2%。

行业咨询公司Autodata计算，4月经季节调整后汽车销售年率为1,688万辆，低于路透调查中分析师的平均预估1,720万辆。

通用汽车(GM.N)股价收跌2.9%，福特汽车(F.N)收挫4.4%，菲亚特克莱斯勒(FCHA.MI)(FCAU.N)大跌4.3%。

美国汽车业面临多重挑战。即使业者拉高折扣吸引消费者，但汽车销量仍旧下滑，且库存水位高涨。经济荣景时所导致的大量二手车充斥市面，与新车销售产生更大的竞争作用。

汽车业者心中的一大疑问是：今夏减产的幅度该有多大、时间该有多长，而这将引发裁员吗？

AlixPartners北美汽车业务主管Mark Wakefield表示，为了去化未售出车辆的库存，美国汽车业者需要削减产量，且必须在不引发价格战的情况下提供更大的折扣。

他说，汽车业者将互相观望，以视某家厂商减价会否取得更大的市占率，而不只是消化库存而已。

**消化坏消息**

就在上周，通用汽车发布第一季获利创新高，但对股价几无影响。

通用汽车的估值已不及豪华车汽车制造商特斯拉汽车(Tesla)(TSLA.O)。

周二时，特斯拉市值为530亿美元，比通用将近高出30亿美元。

通用表示，4月销售下滑6%，但跨界车和卡车持续有强劲增长。

以营收计排名仅次于通用的美国第二大汽车生产商--福特公布4月销售减少7.2%；丰田汽车(7203.T)(TM.N)和菲亚特克莱斯勒汽车的销售则分别下滑4.4%和7%。

美国消费者益发避开轿车，青睐较大型的跨界车、运动型车(运动休旅车，SUV)和卡车。车商4月轿车销售大幅减少，但SUV、跨界车和卡车则是增加或是仅有小幅下滑。

2016年新车销售创纪录高位1,755万辆。但随着消费者对新车的兴致消退，汽车生产商更加依赖折扣战。

通用汽车表示，其消费者优惠力度相当于交易价格的11.7%。该公司还表示，4月底时的库存水平升至相当于100日的供应量，2016年底时约为70日。

这一库存水平令分析师感到担心，不过通用汽车已承诺将在2017年年底前降库存。

福特汽车美国市场推广、销售与服务业务副总裁Mark LaNeve在电话会议中强调，汽车行业在4月的优惠促销力度“相对克制”。

福特的轿车销量下滑21%，卡车销量跌4.2%，而SUV销量小幅增加1.2%。

丰田汽车高端品牌雷克萨斯(凌志，Lexus)的销量下降11.1%。丰田在美国市场的轿车销量减少10.4%，卡车销量则增加2.1%。

日产汽车(7201.T)称，4月美国销量减少1.5%，但SUV、跨界车型与卡车销量跳增11%。

本田汽车(7267.T)(HMC.N)报告4月销量下滑7%，轿车销量降7.4%，卡车销量仅微升0.8%。

美国汽车销量图表： tmsnrt.rs/1YxIb7P (完)