美国12月汽车销量增长9% 2015年全年销量创最高纪录

路透底特律1月5日 - 美国汽车生产商周二公布的2015年全年销量创下最高纪录，但12月汽车销量低于预期。大多数分析师表示，今年汽车销量应该会再创新高。

Autodata的数据显示，美国2015年全年汽车销量达到创纪录的1,747万辆，打破2000年创下的1,741万辆的纪录。汽油价格处于低位、信贷轻松及经济温和增长，均提振了汽车行业。

向美国政府提供用于经济分析的数据的WardsAuto表示，2015年汽车销量创下1,739万辆的纪录，打破2000年创下的1,735万辆纪录。

Autodata表示，12月汽车销量增长9%。经季节因素调整后，当月汽车销售年率为1,734万辆，远远低于汤森路透访问的38名分析师预计的1,810万辆。

“美国经济会继续增长，而刺激新车需求的最重要因素都具备，因此我们预计2016年会再接再厉创下行业销售记录，”通用汽车(General Motors) (GM.N)首席经济学家Mustafa Mohatarem称。

Mohatarem表示，最重要的因素是就业和个人收入的增长，而今年这些方面仍会保持强劲。

包括TrueCar Inc在内的一些预测机构称，今年美国汽车销量将达到1,800万辆。美国联邦储备委员会(美联储/FED)近期加息之举不会妨碍汽车销售。

美国汽车销量冠军--通用汽车表示，其12月销量较上年同期增长了5.7%。美国汽车销量亚军--福特汽车(Ford)(F.N)则公布销量增长了8%。

福特F系列皮卡车12月销量增长15%，该系列车以F-150为主打，39年来一直是美国最畅销皮卡车。

在美国销量排名第三的日本丰田汽车(7203.T)(TM.N) 12月在美国汽车销量增长11%。本田汽车 (7267.T)(HMC.N)的美国汽车年销量则增长3%，创下159万辆的纪录。本田汽车12月销量增长10%。(完)