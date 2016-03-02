焦点：美国2月汽车销量劲增7% 为15年来同期最佳表现

2015年9月23日，美国加州圣迭戈一家大众汽车经销商待售的新车和二手车。 REUTERS/Mike Blake

路透底特律3月1日 - 汽车生产商周二公布，美国2月汽车销售劲增，创15年来最高的2月销售纪录，此为消费者持续有信心的最新迹象。

上月汽车销售增加约7%，受惠于汽油价格偏低、容易取得低利率信贷，以及薪资增加。

WardsAuto表示，美国2月汽车销量年率为1,743万辆，低于1月的1,745万辆，但高于去年2月的1,632万辆。整体来说，WardsAuto称2月134万辆的销售量较一年前高出了6.7%。

Autodata Corp亦算出销售量为134万辆，但称较上年同期高出了6.9%，销量年率为1,754万辆。

尽管美国总统竞选活动中纷纷对经济发表黯淡看法，但周二公布的汽车销售及其他数据显示经济正在重拾动力。

自2008-09年深度衰退以来汽车销售持续增长，分析师原本担心会出现周期性下滑，不过目前鲜有放缓的迹象。

福特汽车(F.N)在2月的销量增加20%，因其运动型车(运动休旅车，SUV)及跨界休旅车销量较去年2月劲增28%。F系列皮卡车销量则增加了10%。

福特汽车股价收盘大涨4.6%至13.09美元。

排名第一的通用汽车(GM.N)公布销售下滑1.5%。通用表示，其出货给出租业者的车辆较上年同期减少16,500辆或39%，如果没有减少的话，其销量应该会更高一些。通用股价上涨1.94%至30.01美元。

在美国市场排名第三的丰田汽车(7203.T)(TM.N)表示，上月销量增加5%。该公司在美国上市的美国存托凭证(ADR)上涨2.2%至106.41美元。

巴克莱分析师Jesse Hurwitz表示，汽车销售势头强劲表明“美国家庭基本上保持财务健康，就业市场继续改善，薪资开始温和上升。”

富国银行分析师Sam Bullard称，“消费者虽然整体上依然谨慎，但对自身经济状况和未来前景的信心仍足以促使他们购买新车。”

美国2月制造业活动萎缩，但有迹象说明该行业正在回稳。而且1月建筑支出大增，创下2007年以来最高水准。

不过德国豪车生产商奔驰(Mercedes-Benz/平治/宾士)销量下滑0.3%，宝马汽车(BMW)(BMWG.DE)销量大跌11%，则发出负面信号。

菲亚特克莱斯勒汽车(FCAU.N)(FCHA.MI)的美国销量大增12%，得益于Jeep运动型车(运动休旅车，SUV)和Ram卡车旺销。该公司股价劲升7.2%报7.34美元。

本田汽车(7267.T)(HMC.N)销量增长13%，日产汽车(7201.T)销量亦上升10.5%。

不过大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)(VOWG_p.DE)旗下大众、奥迪和保时捷品牌汽车销量下滑7%。大众品牌销量减少13%，奥迪品牌销量小增2%。

美国去年汽车销量达到创纪录的1,740万辆。

美国汽车销量图表：link.reuters.com/jux79v (完)