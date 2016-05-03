焦点：美国4月汽车销售情况良好 但成长担忧打压车企股价下跌

路透底特律5月3日 - 美国底特律汽车公司周二公布，美国消费者对卡车和运动型休旅车(SUV)的需求第二个月保持强劲，但汽车股股价下滑，因分析师的关注点完全放在美国这个全球第二大汽车市场已几无成长空间的迹象上面。

根据Autodata Corp.数据，美国4月轻型汽车销售共计151万辆，较上年同期增加3.6%，经季节调整后销售年率为1,742万辆。WardsAuto数据则显示，4月销售年率为1,732万辆。

美国2015年汽车销量创下1,740万辆的纪录高点。

华尔街分析师称，美国汽车市场已经接近周期高点，可能需要进一步削减产量以避免今年稍晚库存激增。而减产会损及汽车企业的获利。

“我们仍然认为，今年的销售增长将会减弱，”RBC Capital的Joseph Spak在给投资者的一份报告中说。

他补充说，周二早间发布的库存数据显示，“未来几个月北美的生产可能面临一些风险”。

美国经济增长步伐缓慢也令人更加担心，汽车行业的复苏可能会失去动能。

咨询机构Dennis DesRosiers表示，4月加拿大汽车销量为200,327辆，创单月最高销售纪录。福特、菲亚特克莱斯勒汽车和丰田汽车均公布，加拿大汽车销量创下两位数百分比增幅。

通用汽车(GM.N)和福特汽车(F.N)股价收盘分别下跌1.6%和1.4%，追随大盘跌势；菲亚特克莱斯勒汽车(FCHA.MI)(FCAU.N)股价跌3%至7.96美元。

通用汽车和福特汽车表示，面向个人消费者的汽车销售仍在增长。但由于通用汽车一直在削减面向租车公司和其他车队的低获利汽车销售，该公司4月在美国市场的整体销量下降3.5%。

很多汽车厂商和通用汽车的情况一样，凸显出市场的分化，一方面是传统轿车销售大幅下降，另一方面是皮卡和SUV需求旺盛。

通用汽车称，雪佛兰(Chevrolet)Silverado皮卡4月销量同比上升将近9%，不过，豪华车款凯迪拉克(Cadillac)CTS和ATS销量分别下滑23%和18%。

其他品牌的豪华车在4月表现也疲弱，特别是轿车车型。丰田汽车(7203.T)的雷克萨斯(Lexus)大型LS等汽车销量下滑26%，但雷克萨斯的SUV销量成长20%。

德国宝马汽车(BMW) (BMWG.DE)称，BMW品牌乘用车销量下滑6.5%，SUV车下滑9.7%。

两大汽车经销商集团AutoNation Inc (AN.N)和Group 1 Automotive (GPI.N)的高管4月时曾警告称，汽车制造商应开始减产，特别是销售迟缓的豪华轿车。

不过，福特、本田(7267.T)、日产(7201.T)的美国市场销量均优于分析师预估。福特销售量较上年同期增加4%，菲亚特克莱斯勒成长5.6%，而位居美国市场第三的丰田汽车(7203.T)则增加3.8%。本田汽车销量上升14.4%。

浏览美国汽车销售图表tmsnrt.rs/1YxIb7P(完)