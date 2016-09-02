焦点：美国8月汽车销量下降 车商称行业已见顶

图为2016年5月2日资料图片，显示美国加州一家汽车经销商展示的车辆。 REUTERS/Mike Blake/File Photo

路透底特律9月1日 - 美国8月汽车销量下滑4.2%，一些主要汽车制造商称消费者需求已经开始趋疲，业内对销量的下滑早有预期，这可能促使车商转而加大促销力度并放缓生产。

三大汽车商通用汽车(General Motors)(GM.N)、福特汽车(Ford)(F.N) (F.N)和丰田汽车(7203.T)(TM.N)周四公布销量下降至少5%。

按销量计前七大汽车制造商中，只有菲亚特克莱斯勒汽车(FCHA.MI)(FCAU.N)公布销量较上年同期上升，该公司上年的汽车销量较起初公布的数据下修约1.1万辆。

美国汽车业在零售销售占比约为五分之一，因此每月新轿车和卡车支出受到密切关注。

Autodata Corp称，美国8月汽车销售总量为151万辆，经季节调整后合年率1,698万辆，7月时销量意外强劲，为1,788万辆。

福特首席经济学家Bryan Bezold称，紧接2008-2009年衰退的几年间汽车销量稳步上升后，已达到顶峰。他称，这些年汽车业的表现好于美国整体经济，主要因受抑需求得到释放。

华尔街全年一直对汽车制造商的股价形成压力，因为市场预期汽车销量将在某个时候下降。

通用汽车股价周四收低0.38%，福特汽车跌1.27%。菲亚特克莱斯勒在纽约市场收跌1.02%。

福特汽车于7月底时在主要汽车制造商中率先确认，2010年以来销量的高增长时期终结，即便现在的销量仍比2009年低位高出约65%。

福特汽车美国销售总监Mark LaNeve周四称，公司2017年的销量将低于今年。据美国汽车数据公司Autodata，预计全美2016年销量要低于去年的记录高位1,747万辆。

通用汽车周四预计，全美2016年销量为1,730万辆。

福特汽车的销量下跌8.4%，称其美国库存相当于81天的供应量，去年同期为61天，这意味着福特汽车或须下调产量，增加会侵蚀利润的促销手段，或促进批量销售。

“现在汽车厂商的重点将从单纯的增长转向市场份额和库存管理，”汽车评价公司--凯利蓝皮书(Kelley Blue Book)的分析师Karl Brauer说道。

福特汽车的LaNeve称，公司将根据需求情况管理供应，但被问及是否将放慢生产节奏或关闭工厂以达成目标时，他拒绝回答。

尽管通用汽车称今年销量不会超过2015年，但下滑幅度温和，而且销量仍远高于2008-2009年衰退期间及随后几年的水平。

“所有经济因素继续显示下半年表现强劲，而且汽车行业今年可能再次创纪录，”通用汽车首席经济分析师Mustafa Mohatarem表示。

美国最畅销的车型--福特F-Series皮卡销量下滑6%，但福特称该车型零售销量强健。

零售销售针对个人，通常比针对汽车租赁机构、企业和政府的批发销售利润更高。汽车租赁销售利润尤其低。

通用汽车曾表示，已经大幅削减对租赁机构的销量。但其零售销量下跌5%，与整体销量下滑态势相符。

日产汽车(7201.T)销量下滑6.5%，但Rogue中型SUV销量增加19%。

本田汽车(7267.T)销量减少3.8%，因雅阁(Accord)销量重挫26%。本田品牌车整体销量下降10%，但卡车和SUV销量增加4.5%。(完)