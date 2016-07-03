焦点：美国6月汽车销售同比放缓 因轿车需求疲弱

焦点：IMF调升美国今明两年经济增速预估 反映特朗普政策效应
路透华盛顿1月16日 - 国际货币基金组织(IMF)周一上调美国2017及2018年经济成长率预估，因预期美国下任总统特朗普将推出减税及支出计划，但IMF表示，几个重要新兴市场国家的增速减弱，将大致抵销美国经济的提振效应。
路透7月1日 - 美国6月汽车销售步伐较上年同期放缓，轿车销量下滑抵消了皮卡和运动型车(运动休旅车，SUV)需求强劲的提振作用。
根据Autodata Corp的数据，美国6月经季节调整的汽车销售年率为1,666万辆，低于上年同期的1,700万辆。通用汽车(GM.N)、丰田(7203.T)和大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)的销量均下滑。
通用汽车称其销量下滑1.6%至255,210辆，因为别克(Buick)和GMC车型销量减少。通用汽车是美国最大汽车制造商。
福特汽车(F.N)、菲亚特克莱斯勒汽车 (FCHA.MI)(FCAU.N)以及日产汽车公布销量增加，主要受到轻型卡车需求的推动。
一些行业预估人士警告称，美国汽车需求已触顶，虽然以历史标准看这个水平很强劲。但行业高管仍持乐观看法。
通用汽车首席经济分析师Mustafa Mohatarem表示，利率处于历史低位、燃油价格持稳、薪资上涨以及劳动力市场接近充分就业，将在今年下半年拉动强劲的汽车销售。
福特汽车称，6月销量增长6.4%，得益于卡车销量增加；吉普(Jeep)品牌需求升温，推动菲亚特克莱斯勒的销量增长7%。
“消费者对福特SUV的需求也继续大幅增长至历史新高，”福特副总裁Mark LaNeve称。
尽管6月销售数据低于一些预估人士的预期，但通用汽车股价周五收高2%至28.89美元，福特上涨1.2%至12.72美元，菲亚特克莱斯勒涨近2%至6.24美元。
丰田汽车称6月销量下降5.6%，主要因为豪华轿车销量走软。德国宝马的销量下滑近12%。(完)
(编译 王兴亚；审校 王丽鑫)
路透华盛顿1月16日 - 国际货币基金组织(IMF)周一上调美国2017及2018年经济成长率预估，因预期美国下任总统特朗普将推出减税及支出计划，但IMF表示，几个重要新兴市场国家的增速减弱，将大致抵销美国经济的提振效应。
路透北京1月16日 - 国际货币基金组织(IMF)周一将中国今年经济成长率预估上调0.3个百分点，至6.5%，因预期政策刺激将持续。
政策消息人士称，中国将把2017年经济增长目标调降至6.5%左右。这会凸显政策转向，即从支持经济增长转向推进改革，以抑制债务和楼市风险。据四位知情消息人士，高层领导人在12月中的中央经济工作会议上认可了这一目标。“目标为增长6.5%左右，表明经济增速略微放缓是可以接受的，”身为政策顾问的其中一位消息人士称。中国国务院新闻办公室未予置评。