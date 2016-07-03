焦点：美国6月汽车销售同比放缓 因轿车需求疲弱

路透7月1日 - 美国6月汽车销售步伐较上年同期放缓，轿车销量下滑抵消了皮卡和运动型车(运动休旅车，SUV)需求强劲的提振作用。

根据Autodata Corp的数据，美国6月经季节调整的汽车销售年率为1,666万辆，低于上年同期的1,700万辆。通用汽车(GM.N)、丰田(7203.T)和大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)的销量均下滑。

通用汽车称其销量下滑1.6%至255,210辆，因为别克(Buick)和GMC车型销量减少。通用汽车是美国最大汽车制造商。

福特汽车(F.N)、菲亚特克莱斯勒汽车 (FCHA.MI)(FCAU.N)以及日产汽车公布销量增加，主要受到轻型卡车需求的推动。

一些行业预估人士警告称，美国汽车需求已触顶，虽然以历史标准看这个水平很强劲。但行业高管仍持乐观看法。

通用汽车首席经济分析师Mustafa Mohatarem表示，利率处于历史低位、燃油价格持稳、薪资上涨以及劳动力市场接近充分就业，将在今年下半年拉动强劲的汽车销售。

福特汽车称，6月销量增长6.4%，得益于卡车销量增加；吉普(Jeep)品牌需求升温，推动菲亚特克莱斯勒的销量增长7%。

“消费者对福特SUV的需求也继续大幅增长至历史新高，”福特副总裁Mark LaNeve称。

尽管6月销售数据低于一些预估人士的预期，但通用汽车股价周五收高2%至28.89美元，福特上涨1.2%至12.72美元，菲亚特克莱斯勒涨近2%至6.24美元。

丰田汽车称6月销量下降5.6%，主要因为豪华轿车销量走软。德国宝马的销量下滑近12%。(完)