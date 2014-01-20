千禧一代青睐高科技绿色汽车 只是别太贵--研究

(本文由路透中文网编译提供)

路透底特律1月16日 - 根据周四发布的一项调查，年轻的美国消费者希望自己的“座驾”能搭载提升燃油利用效率并保证安全和网络连接的高科技设备。但高昂的成本依然是一个主要问题。

咨询公司德勤事务所(Deloitte LLP)的研究显示，如果成本激增，这些年龄在19-36岁之间的消费者比其父辈更可能放弃汽车。这一年龄段的人被称为“Y世代”。

这些研究说明，千禧一代完全放弃汽车的担忧或许有些夸张，但想要俘获他们的心意味着要在提供高性价比汽车和先进科技之间取得平衡。

德勤美国汽车部门负责人Craig Giffi表示：“价格承受力是Y世代消费者的咒语。”

千禧一代在美国约有8,000万人口，匹敌“婴儿潮”一代。他们巨大的人口数量使其成为通用 和福特 等汽车制造商的下个新兴市场。

很多人在经济衰退期间推迟买车，转而寻求从Zipcar等租车公司租车。他们对于智能手机的经验形成了他们对汽车的期望。

福特首席运营官马克·菲尔兹(Mark Fields)在本周的《汽车新闻》大会上发表主旨讲话称：“当他们要买车时，千禧一代对拥有汽车的预期与对科技的预期一样：每两年升级一次很正常。”

超过2,000名美国消费者参与了这项民调，其中677人属于“Y世代”。在这一群体中，有86%的人拥有汽车或租车。

德勤将出生在1977-1994年之间的人界定为“Y世代”。(完)