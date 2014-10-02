综述：炎夏已过 美国汽车行业旺销势头也在9月放缓

路透底特律10月1日 - 美国第三季汽车销售为八年来最佳，但主要汽车厂商周三公布的9月销售情况喜忧参半，暗示汽车行业已不复夏季时的旺销局面。

根据研究公司Autodata数据，9月美国汽车销售增长9%至124万辆，仅略低于路透调查九位分析师的预期。Autodata显示，9月销售年率放慢至1,640万辆，高于去年的1,540万辆水平，但不及8月的1,750万辆。

“汽车行业整体销售的增长速度正开始放缓，”福特首席经济分析师Emily Kolinski Morris在电话会议上说。“我们正在接近一个类似于行业销售步伐的平台期。”

通用汽车(GM.N)、菲亚特旗下克莱斯勒FIA.MI、丰田汽车(7203.T)、本田汽车(7267.T)、日产汽车(7201.T)和现代汽车(005380.KS)周三全部公布销售取得同比增长，只有福特汽车(F.N)表示销售较上年同期略有下滑。丰田和本田销售虽然增长，但两家公司均未达到分析师预期。

第三季销售情况是“2006年以来汽车行业最好的”，丰田一位高管称。

福特9月汽车销售下降3%至180,175辆，因该公司放慢F-150皮卡的生产速度，以便为2015改型款的推出做准备。F-150皮卡是该公司在美洲最畅销的车型。路透调查访问的分析师原也预测，该公司销售会有类似的降幅。

F-150的销量下降1%，福特小型轿车和跨界休旅车(crossover)降幅较大。福特旗下林肯品牌销售增长13%，得益于新款MKC小型跨界休旅车的推动。

通用汽车销售同比增长19.4%至223,437辆，与分析师预测大致相当。该公司大型雪佛兰Silverado和GMC Sierra皮卡销售激增47%达到66,939辆。高端品牌卡迪拉克销售持平。

路透新闻视频--通用汽车9月销售同比上升19.4%： reut.rs/1sN5Hmd

克莱斯勒宣布销售增长19%，至169,890辆。分析师预估为增长17%。该公司的吉普和RAM品牌销售分别增长47%和35%，但吉普大切诺基(Jeep Grand Cherokee)的销售下滑14%。

丰田汽车销量增加2%至167,279辆，但分析师原预估成长7%。丰田表示，推动业绩的主要是运动型多功能车(运动休旅车,SUV)和跨界车型(crossover)。丰田顶级品牌雷克萨斯(凌志，Lexus)销量增加7%。

本田销售成长7%至118,223辆，而分析师预估为增加15%。日产顶级品牌英菲尼迪(Infiniti)下跌13%，Nissan Leaf电动车销量跳增48%。

一些分析师担心对消费者慷慨的销售合约，包括大幅折扣、低利率车贷等做法，是在预支未来的需求。

美国9月消费者信心指数下滑，为五个月来首见，加上7月房屋价格较上年同期的增幅不及预期，显见美国经济成长步伐不稳。[nL3S0RV6UE](完)

(编译 郑茵/李婷仪 审校 孙茉莉/戴素萍)

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