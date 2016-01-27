美国监管机构追加召回510万辆搭载高田气囊的汽车

路透1月26日 - 美国汽车安全监管机构周二称，日本安全气囊生产商高田(7312.T)宣布在美国有510万辆汽车搭载了该公司存在缺陷的气囊，公司披露缺陷气囊可能造成了第11例死亡事故。

此前几次召回的搭载高田安全气囊的汽车均属老旧车型，但最新的召回涉及一些2014年车型。高田表示，较新的车型仍处于“调查中，并可能稍晚召回。”

新近公布的文件显示，监管机构要求汽车生产商召回近期生产的车型。

新行动使得有关高田气囊气体发生器相关召回数量达到约2,800万辆，而美国受影响汽车的数量则是增加至约2,400万辆。

在受影响的车企中，福特汽车(F.N)周二率先宣布召回。一辆2006年生产的福特Ranger皮卡12月22日发生的驾驶人死亡事件，以及对疑似有问题安全气囊进行的新测试。

高田在周二公布的文件中称，一辆搭载相似气体发生器的2007年本田思域轿车8月在印度发生气囊破裂，但尚不清楚驾驶人死亡是否因气囊破裂造成。这可能是全球范围内高田气囊发生器缺陷造成的第11例死亡事故。

高田气囊新一轮召回涉及的汽车生产商包括本田汽车，宝马汽车(BMW) (BMWG.DE)，大众汽车(福斯汽车, Volkswagen) (VOWG_p.DE)旗下大众和奥迪品牌，戴姆勒(DAIGn.DE)旗下奔驰(Mercedes-Benz)和Sprinter品牌，马自达汽车(7261.T)，和萨博汽车(Saab AB)。

高田称，新一轮召回也涉及丰田汽车(7203.T)，但丰田汽车表示，涉及的所有车辆均已在2015年召回。

NHTSA并未说明这次召回涉及多少、以及哪家汽车生产商的2014年款车型。

福特汽车周二宣布召回的车辆，包括391,354辆在北美生产的2004-2006年款福特六和(Ford Ranger)汽车，因涉及驾驶座安全气囊问题。

福特称，这些六和汽车此前曾因副驾驶座位安全气囊缺陷召回。

本田汽车发言人称，该公司此前曾在美国因安全气囊问题召回约628万辆汽车。自2008年以来已经在全球召回2,300万辆受高田气囊影响的汽车，这还不算最新召回的数量。(完)