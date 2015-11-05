（更正）美国2015年汽车销量有望创新高--通用汽车

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
（更正：因英文原文有误，第二段应为...有望改写“2000年”年创下的纪录，非“1999年”；当时销售了“1,735万辆”，非“1,780万辆”，并增加数据来源为WardsAuto）
路透底特律11月3日 - 通用汽车(General Motors)(GM.N)周二称，美国今年汽车销量有望创纪录高位。通用汽车及其同业公布的10月销量均远超预期。
通用汽车称，美国截至2015年底的汽车销量有望改写1999年创下的纪录，当时销售了1,780万辆。
根据Autodata Corp，美国10月汽车销售经季节调整后的年率达1,824万辆，为2001年以来10月最高销量，当时911事件后，汽车厂商提供零息贷款优惠。
2009年当年则深受经济大衰退所累，美国汽车销量降至1,040万辆。
美国10月汽车销量较上年同期增加13.6%。分析师此前预期将会较上年同期增长8-12%。路透调查显示，受访的45位分析师预期，10月经季节调整后汽车销售年率料为1,770万辆。(完)
编译 孙茉莉; 审校 张若琪
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。