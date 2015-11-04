美国银行将规模约870亿美元的货币市场基金业务出售给贝莱德

路透纽约11月3日 - 全美第二大银行--美国银行(BAC.N)同意将旗下规模约870亿美元的货币市场基金业务出售给贝莱德(Blackrock)(BLK.N)，这是资产管理行业有史以来规模最大的并购交易之一。

自全球金融危机以来，大银行面临着精简业务的压力，在2016年将给金融企业带来高昂监管成本的改革措施生效前，将有一系列导致资产管理行业格局发生改变的交易完成，此项交易是其中最大的一笔。

交易条款未经公布。但据一家纽约的公司预计，此项交易将扩充贝莱德的全球资产管理业务，将其规模从2,850亿美元提高至3,720亿美元。

贝莱德为全球最大基金管理业者，管理资产规模为4.5万亿美元。该公司管理着共同基金、上市交易基金、私募基金和其他投资产品。

该公司之所以举足轻重，部分是因为之前进行类似的收购，像是2006年买下美林旗下投资管理事业。美林之后被美国银行收购，仍是贝莱德产品向散户投资者和机构投资者出售的主要管道。

“该交易与美国银行持续努力精简业务一致，这个情况是把某些商品制造功能委外给业界领导者，”美国银行发言人Susan McCabe在电子邮件声明稿中表示。其并称，该行如今将专注在配销贝莱德及其他第三方供应商的货币市场基金。

货币市场基金的获利能力一直受限于美国徘徊近零的利率。该类基金投资于相当较低风险的公司债和政府债券，可以在数日或数周内偿付。

根据产业研究服务公司Crane Data，一连串的购并活动已使得货币基金产业的美国公司家数从去年夏季的75家缩减至67家。

贝莱德在声明稿中表示,该交易料在明年完成，有待标准审批。(完)