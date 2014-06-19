拜登警告俄罗斯可能因纵容乌叛军暴行付出更多代价

路透华盛顿6月18日 - 白宫称，美国副总统拜登周三对乌克兰总统波罗申科表示，如果俄罗斯没能运用自己的影响力阻止乌东部分离份子的暴行，美国将与盟友一起“让俄罗斯付出更多代价”。

拜登发出此番警告之际，乌东部的动乱还在继续，目前为止已有147名乌克兰士兵被杀害，还有数百人受伤。拜登称，俄罗斯没有做到停止向乌境内的叛军输送武器和援兵。

“副总统指出，如果俄罗斯继续现在的路线，美国将与盟友合作让俄付出更多代价，”白宫在声明中称。

在3月俄罗斯吞并乌克兰克里米亚地区后，美国和欧盟对俄罗斯部分个人和企业实施了制裁，并威胁要将经济制裁范围扩大到能源和矿业领域。

欧盟领导人预计将在6月27日举行会议讨论制裁措施。白宫表示，拜登和波罗申科同意在那场会议前“保持联系”。(完)

(编译 白云; 审校 戴素萍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。