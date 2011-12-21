美国将百度从恶名市场名单中移除

沪深证交所周三两融余额增加29.2亿元 连四日回升
路透北京2月9日 - 中国股市沪综指周三收涨0.44%。沪深证交所融资融券余额当日增加29.2亿元人民币，连续第四日回升；两市两融余额为8,810.6亿元。
路透上海12月21日电---美国将中国搜索巨头百度(BIDU.O)从恶名市场名单中移除，肯定其推出授权音乐搜索服务。
百度多年来一直在该名单中。7月，百度与各音乐巨头签署协议，推出授权mp3搜索服务，终结了关於该公司可能鼓励盗版的一宗法律指控。
不过，阿里巴巴集团旗下的淘宝进入了美国贸易代表办公室（USTR）的11月恶名市场名单，因淘宝提供了很多涉嫌侵害版权的产品。
"一些评论人士指出，淘宝上继续大量存在盗版和假冒产品。尽管利益相关者称淘宝在对待该问题上继续做出重大努力，USTR仍认为淘宝做得不够。"
USTR在报告中还指出搜狗Mp3和狗狗两家网站提供下载版权保护音乐的"深度链接服务"。USTR称，15个上榜的盗版恶名市场中，四个位於中国。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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