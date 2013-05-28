美国呼吁服装买家勿放弃孟加拉国

美国副国务卿谢尔曼周一称，在确保孟加拉国服装工人安全方面，国际服装买家、尤其是美国的服装买家扮演着至关重要的角色。孟加拉国上月发生多家制衣厂所在大楼倒塌的事故，造成1,130人死亡，引起全球关注该国服装行业的安全问题。谢尔曼并呼吁，外国公司不应该放弃孟加拉国。路透