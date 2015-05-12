五家大型银行母公司或主要部门承认外汇操纵指控--消息

路透纽约5月10日 - 知情消息人士称，多达五家大型银行的母公司或主要银行部门，而非较小分支机构，料将对美国当局的刑事指控认罪，承认操纵汇率。

有几家银行可能最快在本周解决美国司法部的外汇案调查。这几家银行包括摩根大通(JPM.N)、花旗(C.N)、英国的苏格兰皇家银行(RBS.L)、巴克莱(BARC.L)以及瑞士的瑞银集团UBSG.VX。

这位消息人士称，这么多大型银行的母公司或者主要银行部门协同对刑事指控认罪，这种情况史无前例。

美国司法部发言人Peter Carr拒绝评论。花旗、摩根大通、苏皇、瑞银和巴克莱都拒绝置评。

如果摩根大通和花旗的母公司认罪，那么将是美国大型金融机构过去几十年来首次出现这种情况。去年，瑞士信贷在美国认罪，承认帮助美国富有人群逃税，成为逾20年来对刑事指控认罪的最大机构。不久之后，法国巴黎银行(BNPP.PA)也步其后尘。

由于担心引发无辜员工被裁等意想不到的后果，美国当局很少会对全球大型金融机构定刑事罪名，而是会让这些机构规模较小的外国分支来承担。

认罪将引发一连串后果。银行或许不得不与监管机构协商豁免，以避免业务受到严重干扰。

这被称为“安达信效应”。在2002年，全球五大会计师事务所之一的安达信因牵涉安然(Enron)会计丑闻而遭到起诉，随后解体，该公司近28,000名员工失业。

据知情人士称，上述银行可能就交易员串通操纵汇率的反垄断指控，最早于周三向美国司法部认罪。预计这些银行将支付近10亿美元或更多罚款，总和解金额预计将超过去年11月六家银行向全球监管机构支付的43亿美元罚金。

“我们需要仔细研究认罪协议的实际条款，以评估这些银行被追究了多大责任，但大型银行母公司层面的认罪将发出一个信号：即便是最大的美国金融机构也可能被定罪，”美国弗吉尼亚大学法学院教授Brandon Garrett说。

当局现在可能寻求限制认罪的负面影响，多个监管机构承诺银行执照将不会被自动吊销。如果认罪能禁止机构从事某些业务活动，如参与某些私募发行，或进行数以十亿美元政府证券的交易，他们也可能获得豁免。

对违规大银行进行豁免，已经成为美国证券交易委员会(SEC)和其他美国监管部门的一个引燃点。民主党曾质疑，这些机构是不是不经审查就批准豁免请求，对于惯犯过于手软。(完)

(编译 李爽/汪红英/王丽鑫；审校 杜明霞/徐文焰/王兴亚)

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