五家大型银行母公司或主要部门承认外汇操纵指控--消息

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透纽约5月10日 - 知情消息人士称，多达五家大型银行的母公司或主要银行部门，而非较小分支机构，料将对美国当局的刑事指控认罪，承认操纵汇率。
有几家银行可能最快在本周解决美国司法部的外汇案调查。这几家银行包括摩根大通(JPM.N)、花旗(C.N)、英国的苏格兰皇家银行(RBS.L)、巴克莱(BARC.L)以及瑞士的瑞银集团UBSG.VX。
这位消息人士称，这么多大型银行的母公司或者主要银行部门协同对刑事指控认罪，这种情况史无前例。
美国司法部发言人Peter Carr拒绝评论。花旗、摩根大通、苏皇、瑞银和巴克莱都拒绝置评。
如果摩根大通和花旗的母公司认罪，那么将是美国大型金融机构过去几十年来首次出现这种情况。去年，瑞士信贷在美国认罪，承认帮助美国富有人群逃税，成为逾20年来对刑事指控认罪的最大机构。不久之后，法国巴黎银行(BNPP.PA)也步其后尘。
由于担心引发无辜员工被裁等意想不到的后果，美国当局很少会对全球大型金融机构定刑事罪名，而是会让这些机构规模较小的外国分支来承担。
认罪将引发一连串后果。银行或许不得不与监管机构协商豁免，以避免业务受到严重干扰。
这被称为“安达信效应”。在2002年，全球五大会计师事务所之一的安达信因牵涉安然(Enron)会计丑闻而遭到起诉，随后解体，该公司近28,000名员工失业。
据知情人士称，上述银行可能就交易员串通操纵汇率的反垄断指控，最早于周三向美国司法部认罪。预计这些银行将支付近10亿美元或更多罚款，总和解金额预计将超过去年11月六家银行向全球监管机构支付的43亿美元罚金。
“我们需要仔细研究认罪协议的实际条款，以评估这些银行被追究了多大责任，但大型银行母公司层面的认罪将发出一个信号：即便是最大的美国金融机构也可能被定罪，”美国弗吉尼亚大学法学院教授Brandon Garrett说。
当局现在可能寻求限制认罪的负面影响，多个监管机构承诺银行执照将不会被自动吊销。如果认罪能禁止机构从事某些业务活动，如参与某些私募发行，或进行数以十亿美元政府证券的交易，他们也可能获得豁免。
对违规大银行进行豁免，已经成为美国证券交易委员会(SEC)和其他美国监管部门的一个引燃点。民主党曾质疑，这些机构是不是不经审查就批准豁免请求，对于惯犯过于手软。(完)
(编译 李爽/汪红英/王丽鑫；审校 杜明霞/徐文焰/王兴亚)
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路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
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