摩根大通让投行员工周末休息

欧洲央行员工代表称该央行“群体思维”倾向恐不利察觉金融危机
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
路透1月21日 - 摩根大通(JPM.N)加入其他华尔街银行的阵营，告知其投行员工改善工作与生活的平衡，周末休息。
当然，如果有大的业务时除外。
投行业务中，奖金动辄几百万美元，每周工作100个小时不是罕见的事情。
但工作与生活的平衡问题在近几年日益引起关注；2013年美银美林一名实习生身亡，死前疑似连续工作72个小时没有睡觉。
摩根大通发言人Tasha Pelio称，公司全球银行业务负责人CarlosHernandez周四在内部电话会议中对拨入电话的多达2,000名员工发布了上述声明。
Pelio表示，改变适用于摩根大通投行部的所有人，从分析师到董事总经理。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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路透首尔10月25日 - 韩国联合通讯社周二引述韩国现代汽车集团未具名高管报导，该集团的管理层计划从本月开始自愿降薪10%，这是2009年以来的首次。
路透纽约10月20日 - 纽约联邦储备银行总裁杜德利周四表示，银行业者需要持续监控自身奖励员工的方式，确保可兹提倡良好的行为表现。