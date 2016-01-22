摩根大通让投行员工周末休息

(本文由路透中文网编译提供)

路透1月22日 - 摩根大通 加入其他华尔街银行的阵营，告知其投行员工改善工作与生活的平衡，周末休息。

当然，如果有大的业务时除外。

投行业务中，奖金动辄几百万美元，每周工作100个小时不是罕见的事情。

但工作与生活的平衡问题在近几年日益引起关注；2013年美银美林一名实习生身亡，死前疑似连续工作72个小时没有睡觉。

摩根大通发言人Tasha Pelio称，公司全球银行业务负责人Carlos Hernandez周四在内部电话会议中对拨入电话的多达2,000名员工发布了上述声明。

Pelio表示，改变适用于摩根大通投行部的所有人，从分析师到董事总经理。(完)