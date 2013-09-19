美国银行信贷增长乏力 表明缩减刺激举措时机未到

路透9月18日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三决定不缩减购债计划，做出这一决定至少有一个原因是因为，银行放贷这一经济指标一直疲弱。

据Northern Trust Company前首席分析师Paul Kasriel，自四年多前经济衰退触底以来，商业银行贷款和租赁仅增长4.0%，从信贷角度看，为1960年代以来经济衰退后最为疲弱的复苏之一。相比之下，1990年7月至1991年3月经济衰退之后贷款和租赁增长逾四倍。

“鉴于银行信贷状况，而且经济还未出现快速成长，我认为美联储决定目前不缩减资产购买是明智选择，”Kasriel在专访中称。

最近几周，由于美联储官员谈论开始缩减刺激计划，住宅抵押贷款下降，商业贷款增长缓慢，“缩减购债”的言论令债市惊慌，推升了长期借贷成本。

美联储在声明中指出，抵押贷款利率上升，并补充道，“近几个月财政环境收紧，如果这种趋势持续，可能令经济和就业市场好转速度放慢。”

美联储的声明凸显出它必须在防止资产泡沫和培育经济复苏之间达成的微妙平衡。当美联储放缓在第三轮量化宽松(QE3)下购买债券的步伐，将为可能已经过热的市场降温。

但它也可能导致信贷更难获得，从而损及经济复苏。目前众多指标显示复苏仍然不稳。

银行表示它们目前非常乐于放贷，问题实际上是客户的借款意愿降低了。

“并不真正存在从银行体系获得额外资本的需求，”富国银行的商业银行业务主管Perry Pylos提到为何企业没有动用其银行信贷额度时说。

一家大型地区银行的企业信贷高管表示，“相比三到五年前，如今我们看到了更强的风险规避情绪。”

银行高管和分析师表示，这种避险情绪源自对于未来经济成长前景的疑虑，同时也是因为大型企业有了其他借款的选择，主要是从债市。

“企业资产负债表情况很棒，它们就是对经济复苏缺乏信心，”美银美林的全球经济研究联合主管Ethan Harris表示。

Regions Financial Corp企业服务集团主管John Asbury在巴克莱举办的一次会议上称，商业贷款被用于替换老旧设备而非扩大生产。

受这些变化冲击最大的一个领域是抵押贷款市场。美国抵押贷款银行协会(MBA)数据显示，30年期房屋贷款利率目前处于至少2011年以来的高位。随着利率上升，抵押贷款再融资申请数量在9月初降至2008年11月以来低点。

“抵押贷款领域现在带来挑战，”BB&T Corporation执行长Kelly King在巴克莱的会议上表示。

当然，一些银行家认为，美联储的量化宽松政策几乎对他们没有帮助，因此结束购债也基本不会有什么影响。

事实上，美联储在接近五年的资产购买行动中，已经向金融体系注入约2.8万亿(兆)美元资金。但在纽约联储银行存放的银行超额准备金也同时从金融危机前的不到20亿美元，猛增到目前的2.17万亿美元。其实，美联储注入银行系统的资金中，有近三分之二从未进入过实体经济。

“在流动性已经非常充足的银行体系中增加更多的流动性，没有任何意义，而抽走流动性也不会有什么问题，”富国银行的Pylos说。

不过，由于经济不温不火地复苏，美联储可能会放慢购债行动。美国8月失业率降至四年半低点7.3%，但很大程度上是因为找工作的美国人减少了，就业参与率降至1978年以来低点。

其它显示经济疲弱的迹象还包括，7月消费者支出、新屋销售和耐久财订单纷纷走软。

与银行业吸纳的存款数量相比，其贷款增长愈显疲弱。根据瑞士信贷编制的数据，美国八家以资产计最大的银行今年第二季的存贷比为81.4%，远低于2008年第二季时的104.2%，甚至不如2009年第二季的92.3%，当时正是本次经济衰退的低谷。

银行贷款是“货币政策传导的重要通道之一，而这个通道似乎堵塞了，没有在发挥作用，”美银美林的Harris说。

美联储资产负债表和银行业超额准备金相关图表请点选：

link.reuters.com/beb33v(完)

(翻译 李爽/徐文焰/隋芬/郑茵； 审校 张荻)

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