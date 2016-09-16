富国银行案凸显银行销售产品存在风险--美国通货监理官

路透马萨诸塞州剑桥9月15日 - 美国通货监理官Thomas Curry称，近期的富国银行账户造假案，凸显其它银行向现有客户销售新产品时面临的风险。

Curry周四告诫其它银行，向现有客户“交叉销售”产品是一种常见策略，但应该评估可能引起的风险。

“我们希望银行能提前并持续不断地评估和消除这些风险，”Curry在哈佛大学演讲完后对路透说。Curry还称，通货监理局在定期检查其它银行的安全及稳定性时，会参考富国银行的情况。

Curry称，富国银行一案归根到底是内部控制的问题。“银行需要遵循最高标准，这是一个文化问题。作为银行，不能滥用客户的信任，”他在演讲中说道。

他在讲话中还为针对银行的资本要求及其它标准进行辩护，称这些东西帮助金融机构在走出过去10年的金融危机后变得更具竞争力。(完)