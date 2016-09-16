富国银行案凸显银行销售产品存在风险--美国通货监理官

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透马萨诸塞州剑桥9月15日 - 美国通货监理官Thomas Curry称，近期的富国银行账户造假案，凸显其它银行向现有客户销售新产品时面临的风险。
Curry周四告诫其它银行，向现有客户“交叉销售”产品是一种常见策略，但应该评估可能引起的风险。
“我们希望银行能提前并持续不断地评估和消除这些风险，”Curry在哈佛大学演讲完后对路透说。Curry还称，通货监理局在定期检查其它银行的安全及稳定性时，会参考富国银行的情况。
Curry称，富国银行一案归根到底是内部控制的问题。“银行需要遵循最高标准，这是一个文化问题。作为银行，不能滥用客户的信任，”他在演讲中说道。
他在讲话中还为针对银行的资本要求及其它标准进行辩护，称这些东西帮助金融机构在走出过去10年的金融危机后变得更具竞争力。(完)
(编译 侯雪苹；审校 郑茵)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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