焦点：美国银行业新一季财报料再次乏善可陈 金融股涨势帮助不大

路透4月10日 - 美国大银行本周料将再抛出一波乏善可陈的季度财报，分析师称这可能抑制银行股因市场预期特朗普将放松金融监管和提振经济而走出的“特朗普行情”。

近期银行业贷款增长放缓令人尤为担心。贷款脚步放慢的部分原因在于，利率上升令消费者和企业为贷款再融资的意愿降低。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)数据显示，美国银行业2月未收回贷款余额在三年多来首次下降。第一季整体未偿还贷款额也小幅下降。

分析师和投资者表示，银行放贷放缓令人感到意外，而且看起来不仅仅是因为抵押贷款再融资和企业借贷减少，还与美国政策与经济增长的不确定性有关。

“贷款情况与我们从银行看到的乐观基调不符，”费城Brandywine Global投资组合经理Patrick Kaser表示，他对银行股有投资。

美联储3月升息25个基点，为三个月内连续第二次升息。但最近短期利率上升，伴随着长期利率下降，导致两者更为接近。当收益率曲线以这种方式趋平时，对银行获利也没有帮助。

此次财报季将在周四拉开序幕，当天有三家美国大型银行--摩根大通(JPM.N)、花旗集团(C.N)和富国银行(WFC.N)公布第一季财报。美国银行(BAC.N)、高盛(GS.N)和摩根士丹利(MS.N)将在接下来一周公布业绩。

根据路透数据，分析师平均预期，以上美国六大银行净利将较上年同期上升4.7%。

乍闻之下可能觉得增幅不小，但去年第一季美国银行业者表现甚差，资本市场业务和贷款增长均因为宏观经济担忧加剧而委顿。

多位分析师上周下调了业绩预期，主要考虑到贷款疲软以及股票交易收入大幅下降，欧洲的监管新规、以及整体主动资产管理业遭遇困境，都给佣金带来了压力。

第一季交易减少也意味着并购类业务收入减少。总而言之，预期中固定收益业务和理财业务微不足道的增长恐无法抵消不利因素的影响。

Evercore ISI的分析师Glenn Schorr称第一季还可以，但决不像大家所期望的那样强劲。

大型银行一段时间以来很难有不错的股东回报。近年来，他们投入大量的资金来了结法律诉讼、遵守新的监管和资本要求。他们还推出了大规模的削减成本计划和提高营收的举措。

特朗普在去年11月的美国大选中胜出入主白宫，国会有了亲商的领导层，投资者因此倾向于认为严苛的监管将会放松，而且经济也会增强。

银行股成了所谓特朗普反弹行情的最大受益板块，KBW纳斯达克银行指数(KBW Nasdaq Bank Index)自去年11月7日之后累计上升32%、在3月1日触及峰值。银行股对主要蓝筹股指数涨势的贡献也是最大的。

但此后，银行股失去了部分光芒，上月滑落6%，而大盘大体持平。分析师称，鉴于美国国会不能通过比放松金融监管更紧迫的问题的立法，围绕包括贸易、税收和支出在内的美国政策的不确定性，可能会在近期内影响经济。

“今年以来期望很高，第一季绝不会是糟糕的一季，但营收可能没有从市场走势推断的那么强劲，”麦格理分析师David Konrad称。(完)