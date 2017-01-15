综述：季度业绩报喜 摩根大通及美银高管乐观看好2017年展望

焦点：特雷莎·梅将就美媒泄露信息质问特朗普 警方追查炸弹制造者
路透曼彻斯特5月25日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四将就美国泄露曼彻斯特自杀炸弹信息一事，向美国总统特朗普表示关切。警方担心，美方泄露信息有可能妨碍搜寻仍逍遥法外的炸弹制造者。
路透纽约1月13日 - 多家美国大型银行高管周五对2017年展望表达乐观看法，这是自去年11月美国总统大选以来他们首次对季度获利的公开评论。
美国前两大银行--摩根大通(JPM.N)及美国银行(BAC.N)，周五以佳绩为财报季打响头炮，两家公司的第四季获利皆呈稳健成长。交易收入增加、利率上升、贷款增幅良好、及成本控制是提振获利的主因。
同样在周五公布财报的富国银行(WFC.N)则相对逊色，因受到自身的一宗销售丑闻冲击及一笔会计相关损失拖累。
地区性银行PNC Financial Services Group(PNC.N)财报优于预期，财务长Rob Reilly预测今年营收增速将高于支出。
上述四家银行股价周五皆收高，摩根大通上涨0.53%，至86.7美元，美国银行涨0.4%，至23.01美元，富国银行涨1.5%，至55.31美元，PNC涨0.73%，至118.79美元。
在与记者及分析师的电话会议中，各家银行高层对利率、贷款增速、监管、到即将上任的特朗普政府等各项议题显得态度乐观。
**乐观以待**
“我们对未来非常乐观，对可能刺激成长的新政策感到乐观，”美国银行执行长莫尼汉(Brian Moynihan)表示。
美国银行财务长Paul Donofrio预测，由于利率上升，美银本季净利息收入将增加6亿美元，整年将进一步上升。
他指出，客户信贷品质较高，以及汽车、房屋及中级市场贷款的正向趋势，都是支持获利的因素。
莫尼汉去年夏季公布的一项成本削减计划，以及交易收入上升，都令美国银行第四季业绩受益。
摩根大通首席执行官迪蒙(Jamie Dimon)指出，多项有利的经济趋势暗示全球经济朝正确方向前进，这将有助提振银行获利。
“经济渐渐愈来愈好，”他称。“利率水准有利，展望未来，政府、法令及监管环境可能更好。”
摩根大通维持预估2017年贷款增幅在10-15%，但财务长Marianne Lake表示，可能偏向于预估区间低端。
花旗集团(C.N)、摩根士丹利(MS.N)、及高盛(GS.N)等其他大型银行，将在下周公布财报。(完)
(编译 蔡美珍；审校 王丽鑫)
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