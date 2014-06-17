分析：美国资本新规要求银行提高准备金 富国等大银行或仍不达标

路透华盛顿6月17日 - 路透分析显示，富国银行、道富银行和摩根大通等大银行的资本水平都低于或处于正在制定当中的资本新规的下限。美国监管机构希望若另一场金融危机爆发，资本新规能够减轻纳税人的损失。

美国当局已经要求银行业者持有约为资产负债表10%的股本作为缓冲，以应对贷款、投资和其他资产价值大跌的风险。银行界预计当局会要求它们以债券或其他资产的形式再持有10%，并要求债券期限超过一年，这也是即将公布的新规的一部分。

路透根据监管文件和花旗集团提供的模型分析了八家银行，其中富国银行 (WFC.N)截止去年末吸收亏损的资本金比率为17%，道富银行(STT.N)为18.2%，摩根大通(JPM.N)为19.1%。

“这些是市场上流传的数据，”标普信用分析师Bernard De Longevialle表示。“市场倾向认为这三家银行可能是资本金最紧张的。”

银行分析师和管理人员对资本金指标的估算，部分基于和监管机构的磋商以及市场认为的合理水平。美国联邦委员会(FED/美联储)通常较欧洲央行的立场更为强硬。

新规由美联储和美国联邦存款保险公司(FDIC)共同制定，二者均拒绝置评。

监管机构希望，当一家银行陷入困境时，债权人可以承担一定后果，而不只是由股东承担，以防出现2008年雷曼兄弟倒闭时那样恐慌情绪的蔓延。

美国银行业者已经遵从的股权要求与巴塞尔协议III中的规定一致。美联储曾表示，其正在制定针对长期债券工具的类似规定，投资者买入这类工具时要了解他们可能损失部分或全部投资。这将使银行风险缓冲能力提高一倍至约20%。

全球监管机构也在继续这类计划，但他们仍就共同计划的细节问题存在分歧。他们希望20国集团(G20)11月在澳洲布里斯班的峰会上会拿出一个统一规定。

**将风险缓冲能力提高一倍**

欧盟希望银行业者风险缓冲资本(loss-absorbing capital)占到资产负债表的18%左右，分析师认为，美联储的要求将类似，在18-25%之间。

摩根大通拒绝就此置评。道富银行称，其“在与业内人士和监管机构就一系列广泛议题进行沟通”，且表示该银行仍是美国资本最充足的银行之一。

富国银行提到5月的一个投资日，当时该银行财务主管Paul Ackerman表示，预计富国长期债务“将略微增长”以补上缺口。去年初以来，富国银行已发行逾110亿美元期限超过10年的债券。

纽约梅隆银行的风险缓冲资本占资产负债表的23.4%，花旗为22.8%，美国银行为23.2%。所有数字都根据2013年12月31日的监管申报文件得出。

该规定的目的是要确保政府可以关闭一家经营不善的银行，即便认为其给金融体系带来太大的风险而不能走正常破产道路，同时也要保证不给纳税人带来负担。

例如在美国，FDIC已解释过要如何执行，但这项计划若没有额外缓冲就行不通。

惠誉最近的一项报告中，也把整体风险缓冲资本比例假定为20%。

**更多规定**

分析师表示，在根据美联储要求的具体细节持有更多长期债务方面，银行业也许不会有太大问题，特别是若过渡期时间比较长的话。

富国银行准备金落后一些同业的原因之一，该行融资通常是仰赖客户存款，无需向其他银行或者投资者借入资金。

虽然客户可以迅速提取存款，但他们仍被视为有相当的“黏着度”--也就是银行认为存户不会一次提光存款--而美联储可能会把此列入考量，在制定长期债务规范时给予富国银行等业者更多回旋空间。

“如果银行之间因为业务模式不同而有些差异性存在的话，我们也不会感到意外。但这只是一项假设，并不是一项情报，”Longevialle说。

一位参与研拟该项规定的美联储高级官员本周说，在美联储自行出台其规定之前，他更希望见到各国监管当局在G20金融稳定委员会达成共识。

通常欧洲银行业有着与美国不同的法律架构。在美国，他们的营运子公司全部归属于一个控股公司，因此，恐怕很难在短期内达成一个通用的做法。(完)

(编译 李春喜/李爽/李婷仪 审校 艾茂林/田建华/石冠兰)

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