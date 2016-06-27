美国银行业压力测试结果或可在英国脱欧后的乱象中带来一丝安慰

路透纽约6月27日 - 2008年金融危机后美国监管机构对银行业进行的压力测试，或将在本周证明其价值。英国上周公投决定退出欧盟后引发全球动荡，测试结果将及时提供有关各家银行风险耐受力的讯息。

美联储自2009年开始每年对大银行进行一次压力测试，今年测试的第二批结果将在周三公布。压力测试目的在于考察，如果遭遇意外危机，出现经济直线下滑、股市大幅下挫以及市场交易对手有倒闭危险这些情况时，银行耐受压力的程度如何。

虽然美联储在测试中所考虑的压力情况来自想象，但分析师表示，测试的结果应该可以安抚那些担心银行因英国脱欧而面临风险的投资者。上周英国公投的结果让世界和市场都大感意外。

“这是一次比照真实世界的测试，可有助于说明银行资产负债表的抗压性增强，去风险化措施虽然影响到这10年的营收，但会在诸如现在这样的时候逐步显现成效，并显示美国银行业的体质相对强健，”中信里昂证券银行业分析师Mike Mayo认为。

美联储对于压力测试情境的考虑，要比英国公投结果公布以来银行业所面对的任何问题都更加严峻。这一点可能会让投资者获得一些安慰。(完)