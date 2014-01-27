独家：美司法部和CFTC调查美国银行交易情况--文件

路透纽约/华盛顿1月25日 -根据监管文件，美国司法部和商品期货交易委员会(CFTC)双双对美国银行(BAC.N)是否在为客户执行大订单前，先进行自家期货交易的不当行为展开调查。

路透近来在证券业监管机构FINRA的网站上所看到的2013年6月揭露的信息，说明了美国联邦调查局(FBI)在1月8日发出警告的依据。

FBI以情报公告的形式向监管机构和金融服务公司的安全人员发出警告。其表示，FBI怀疑在一家未具名美国银行和一家未具名加拿大银行的互换交易员，可能一直涉及市场操纵，在执行房利美FNMA.OB和房贷美FMCC.OB的交易单之前抢先交易。

路透此后得知，调查的对象是美国银行有关房利美和房贷美方面的交易情况，而这项调查仍在进行当中。

被问及调查事宜时，美国银行发言人Bill Halldin拒绝置评。

FINRA网站所披露之事，并未具体指控美银有任何不当行为。

网站上称：“我们获悉，(美国检察官办公室)正调查互换部门在代表对手执行大宗期货交易前，执行期货交易是否恰当。”

文件显示这里说的检察官办公室是位于北卡罗来纳州夏洛特市，那儿正是美国银行总部所在，文件称：“我们还获悉，商品期货交易委员会(CFTC)正对交易议题进行一项类似调查。”

文件称其信息的消息来源是那家银行。

这项披露是在FINRA一份针对美银美林纽约经纪自营部前主管Eric Beckwith的“Broker Check”报告中。Broker Check是一套线上系统，投资人可查询经纪商背景，看看是否涉及任何监管议题或不当行为。

CFTC和夏洛特的美国检察官办公室代表都拒绝置评。(完)

(编译 戴素萍/张若琪 审校 张涛)

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