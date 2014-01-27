独家：美司法部和CFTC调查美国银行交易情况--文件

法国大选不安情绪缓解带动欧元上涨 美元回稳
美元摆脱稍早颓势，尾盘兑主要货币变动不大，因今日公布的上周初请失业金和大西洋沿岸中部地区制造业活动数据，没有改变交易商对美国经济温和成长和低通胀的观点。
路透纽约/华盛顿1月25日 -根据监管文件，美国司法部和商品期货交易委员会(CFTC)双双对美国银行(BAC.N)是否在为客户执行大订单前，先进行自家期货交易的不当行为展开调查。
路透近来在证券业监管机构FINRA的网站上所看到的2013年6月揭露的信息，说明了美国联邦调查局(FBI)在1月8日发出警告的依据。
FBI以情报公告的形式向监管机构和金融服务公司的安全人员发出警告。其表示，FBI怀疑在一家未具名美国银行和一家未具名加拿大银行的互换交易员，可能一直涉及市场操纵，在执行房利美FNMA.OB和房贷美FMCC.OB的交易单之前抢先交易。
路透此后得知，调查的对象是美国银行有关房利美和房贷美方面的交易情况，而这项调查仍在进行当中。
被问及调查事宜时，美国银行发言人Bill Halldin拒绝置评。
FINRA网站所披露之事，并未具体指控美银有任何不当行为。
网站上称：“我们获悉，(美国检察官办公室)正调查互换部门在代表对手执行大宗期货交易前，执行期货交易是否恰当。”
文件显示这里说的检察官办公室是位于北卡罗来纳州夏洛特市，那儿正是美国银行总部所在，文件称：“我们还获悉，商品期货交易委员会(CFTC)正对交易议题进行一项类似调查。”
文件称其信息的消息来源是那家银行。
这项披露是在FINRA一份针对美银美林纽约经纪自营部前主管Eric Beckwith的“Broker Check”报告中。Broker Check是一套线上系统，投资人可查询经纪商背景，看看是否涉及任何监管议题或不当行为。
CFTC和夏洛特的美国检察官办公室代表都拒绝置评。(完)
(编译 戴素萍/张若琪 审校 张涛)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
美元摆脱稍早颓势，尾盘兑主要货币变动不大，因今日公布的上周初请失业金和大西洋沿岸中部地区制造业活动数据，没有改变交易商对美国经济温和成长和低通胀的观点。
路透纽约4月20日 - 美国股市周四上扬，纳斯达克指数创纪录收盘高位，因以美国运通为首的一批企业公布的业绩良好，推升股市。
路透华盛顿4月20日 - 据CNBC周四报道，美国总统特朗普周五将签署两项有关金融业的行政令。 “特朗普明日首次造访财政部，签署两项金融相关行政令，”CNBC在推特上称。 白宫向路透证实，特朗普周五将到访财政部。(完) (编译 许娜；审校 龚芳)