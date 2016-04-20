美国大型银行减支步伐难以抵消业绩滑坡 今年情况不容乐观

路透4月19日 - 美国五家大型银行今年第一季减支逾50亿美元，但仍不足以止住业绩滑坡带来的影响。按多项指标衡量，第一季都是金融危机以来最为糟糕的一个季度。

股市和债市波动、能源价格下跌、利率保持在低位，这些因素压抑了银行获利。过去一周银行评估业绩时，一些银行高管表示，第二季初形势有所改善，但几乎没有人乐观地认为2016年会是一场盛宴。

高盛(GS.N)和摩根士丹利(MS.N)获利降幅均过半，他们比其他同行更依赖于市场。股本回报率约为6%，远低于投资者和分析师认为可以接受的水平。

“他们削减成本的速度不足以弥补营收下降，”FBR Capital Markets的Paul Miller说。

他指出资产管理和股票及固定收益交易业务面临营收压力，并称“面对所有这些压力，银行的基础架构无法足够快地进行成本调整”。

几乎美国所有大型银行都在实施数月或数年前宣布的数十亿美元的削减成本计划，比如摩根士丹利的简化计划(Project Streamline)，美国银行(BAC.N)的新美国银行计划。

其他银行已然完成这类撙节开支行动，力图藉由限制非必要的旅行支出或冻结特定市场增聘员工，以期更有效率地进行节支。

摩根大通、美国银行、花旗集团(C.N)、高盛及摩根士丹利第一季合计削减53亿美元成本，较上年同期节省10%开支。美国银行、花旗集团、高盛及摩根士丹利当季裁撤7,836名员工，而摩根大通及富国银行则增聘员工。

倘若市况未见好转，银行裁员及进一步削减成本的压力可能升高。

摩根士丹利及花旗集团大砍开支，仍无法抵销公司营收大减。然而，花旗指称拨备4.91亿美元的业务重整费用，将有助于压低长期成本。

美国大型银行开支与营收图表：tmsnrt.rs/1SinfxN

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