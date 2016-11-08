焦点：美国银行业积极备战 应对大选后可能出现的动荡市况

路透11月7日 - 包括摩根士丹利(MS.N)、摩根大通(JPM.N)和高盛集团(GS.N)在内的美国银行业正在积极备战，准备应对周二美国大选过后金融市场可能会出现的动荡。

银行业在大选前早做准备，是因为吸取了之前的经验。在6月英国公投意外选择退出欧盟后，标准普尔500指数.SPX在次日下跌了3.6%。

摩根士丹利告诉员工，如果大选结果导致成交量和波动性跳增，可以考虑采用止损单。

据路透所见摩根士丹利11月7日的备忘录，该银行还告诉其财富管理部门的理财顾问，准备与客户进行与大选相关的对话，并建议他们看相关的研究内容。

从标准普尔500指数期权走势来看，交易员预计美国股市周三涨跌幅度可能会在2%左右。PowerShares QQQ Trust (QQQ.O)的罗素2000上市交易基金(ETF)(IWM.P)期权也显示股市本周内将出现类似的大幅波动。

一些银行预计，如果共和党总统候选人特朗普赢得选举，跌幅会更大，其中花旗估计，这种情况可能导致标普500指数跌3-5%。

美国股市周一在总统大选前夕急升，美国联邦调查局(FBI)称不会对民主党总统候选人希拉里邮件门提起刑事指控，消除了笼罩在希拉里竞选之路上的一片乌云。

投资者倾向于认为希拉里是会维持现状的候选人，而特朗普在对外政策、贸易和移民问题上的立场都让市场紧张不安。

选战的最新进展以及随之而来的股市上涨，似乎都缓解了银行普遍面临的调配全部人力以齐心协力备战这一事件的压力。

“今日的市场行情明显表明谁会赢得选举，”一家大型银行的资本市场人士称。这位业内人士并未计划采取任何特别的人员调配举措。

一家对手银行的另一位高层表示，美股周一劲扬2.2%，令华尔街对大选的集体焦虑下降。

交易所官员周一对路透表示，美国各家证交所并未特别准备措施因应潜在的市场波动。

大选过后，摩根士丹利将于周三早晨举行一场电话会议，出席者包括投资长Mike Wilson及金融顾问与客户。

根据寄发给客户的邀请函，高盛也将为私人财富客户举行电话会议，由投资长Sharmin Mossavar-Rahmani及华府游说团体Elmendorf Ryan与CGCN Group成员领衔。

Northern Trust第三季进行的调查显示，逾半数股票与债券基金经理表示，预期大选将导致市场波动性大幅升高。

摩根大通发言人Brian Marchiony说，周二晚上当开票结果陆续出炉时，该行纽约办公室将增派交易员值班，以支援其亚洲交易团队应付万一出现的交易爆增。

他说，该行增派人力的做法与英国脱欧公投时类似。

摩根大通周三早上将开会讨论选举结果及其对投资会有何影响。参加者包括私人银行客户、投资经理和机构客户。

花旗集团的发言人也介绍了类似计划，包括在纽约交易场地增派值夜员工。

美国银行(BAC.N)和富国银行(WFC.N)也将为财富管理部门会员召开电话会议。(完)