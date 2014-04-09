摩根大通执行长称美国银行业体质健康 欧洲同业落后

路透巴黎4月9日 - 摩根大通(JPM.N)首席执行官迪蒙(Jamie Dimon)对法国《回声报》表示，美国银行业已基本从全球金融危机中恢复元气，而欧洲银行业仍落在美国同业后面。

该报援引迪蒙的话报导称，“获利可能由于不同原因而不同。但如果考察一下股票、放款、偿债能力等方面，就会发现(美国)银行系统是稳健的。”

“现在(美国银行业)可能做自己的本职工作了：为经济成长和促进就业提供融资。不幸的是，欧洲尚未达到这个阶段。”

在被问及在法律调查和诉讼和解方面，摩根大通是否已翻开新的篇章时，迪蒙据称表示，“大部分问题已经过去了。”

2013年摩根大通同意支付约200亿美元用于法律诉讼和解。迪蒙1月曾表示，一些针对摩根大通的调查刚刚开始，暗示法律问题可能还会困扰该行一段时间，尽管规模要小一些。(完)

(编译 石冠兰 审校 杜明霞)

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