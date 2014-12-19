独家：罚款难阻华尔街银行再次违规 美国当局准备出新招

德国撰意见书为其经常帐盈余辩护 敦促欧洲央行收紧政策
路透柏林4月19日 - 德国在一份意见书中准备为其经常帐盈余进行强力辩护，在本周稍晚于华盛顿召开的国际财经会谈上，德国料将面对美国要求缩减盈余的压力。
路透华盛顿12月18日 - 美国司法部一名高级官员警告称，正在考虑采取新措施打击部分华尔街银行合规管理仍然松懈的现象。内部管控不力，导致操纵市场以及其它不当行为屡有发生，而一些银行并未采取足够的改革措施。
美国司法部二号人物James Cole在接受采访时发表上述言论。全球一些大型银行因卷入汇率操纵案，正在准备支付数以10亿美元计的罚金。而就在几个月之前，当中的一些银行已因其它不当行为而付出了数十亿美元的代价。
“我过去时常看到现象是，一些银行没有严密的合规流程，”Cole表示，“他们每次只是改正导致其陷入麻烦的一个问题”，而不是采取更加全面的整改行动，防范其它各类不端行为发生。
美国监管机构和议员已经质疑巨额罚款是否足以威慑不当行为。为了加强对屡教不改者的打击力度，美国证券交易委员会(SEC)的一些官员正在加强对某些惩处措施豁免的审查。以前银行按惯例总能获得豁免，避免遭到处罚。
Cole表示，银行三番五次地违规可能导致检方任命监督官，享有广泛的职权来检查银行的各项业务。
“我们确实需要更加全面的解决方案，”Cole表示，指的是设立职责广泛的监督官的设想。
违规银行承认自己行为不当，但通常把问题归咎于层级较低的雇员不遵守高层管理人员的指令。银行代表曾表示，员工成千上万，部分人卷入不当行为难以避免。
银行业组织未能很快对Cole的观点发表评论。(完)
(编译 张涛；审校 许娜)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透柏林4月19日 - 德国在一份意见书中准备为其经常帐盈余进行强力辩护，在本周稍晚于华盛顿召开的国际财经会谈上，德国料将面对美国要求缩减盈余的压力。
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透首尔4月19日 - 韩国起亚汽车副董事长Lee Hyong-keun周三对媒体表示，该公司将“很快”宣布在印度建立首个工厂的计划。