独家：罚款难阻华尔街银行再次违规 美国当局准备出新招

路透华盛顿12月18日 - 美国司法部一名高级官员警告称，正在考虑采取新措施打击部分华尔街银行合规管理仍然松懈的现象。内部管控不力，导致操纵市场以及其它不当行为屡有发生，而一些银行并未采取足够的改革措施。

美国司法部二号人物James Cole在接受采访时发表上述言论。全球一些大型银行因卷入汇率操纵案，正在准备支付数以10亿美元计的罚金。而就在几个月之前，当中的一些银行已因其它不当行为而付出了数十亿美元的代价。

“我过去时常看到现象是，一些银行没有严密的合规流程，”Cole表示，“他们每次只是改正导致其陷入麻烦的一个问题”，而不是采取更加全面的整改行动，防范其它各类不端行为发生。

美国监管机构和议员已经质疑巨额罚款是否足以威慑不当行为。为了加强对屡教不改者的打击力度，美国证券交易委员会(SEC)的一些官员正在加强对某些惩处措施豁免的审查。以前银行按惯例总能获得豁免，避免遭到处罚。

Cole表示，银行三番五次地违规可能导致检方任命监督官，享有广泛的职权来检查银行的各项业务。

“我们确实需要更加全面的解决方案，”Cole表示，指的是设立职责广泛的监督官的设想。

违规银行承认自己行为不当，但通常把问题归咎于层级较低的雇员不遵守高层管理人员的指令。银行代表曾表示，员工成千上万，部分人卷入不当行为难以避免。

银行业组织未能很快对Cole的观点发表评论。(完)

(编译 张涛；审校 许娜)

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