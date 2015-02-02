美国银行业者称全球应对“大而不倒”问题的监管计划太过严格

路透华盛顿2月2日 - 美国主要银行集团周一表示，全球大型银行监管部门对银行增资以抵御金融冲击的计划要求过高，敦促监管部门进一步研究如何避免未来纳税人援助银行业。

国际监管部门--金融稳定委员会(FSB)的这项提议将迫使大型银行的资产中必须有16-17%资本用于吸收债券和股票损失。

银行业在致FSB的信件中表示，支持提高资本缓冲--即所谓的总损失吸收能力(TLAC)至巴塞尔III规定要求的水准以上。

“但我们的实证分析显示，即便是按FSB提议的最低要求来实施TLAC标准，也比实际需要的水准要高，”美国主要银行集团旗下成员清算所协会(Clearing House Association)主管Paul Saltzman称。

美国证券行业和金融市场协会、美国银行业协会(ABA)、金融服务圆桌组织(Financial Services Roundtable)等机构也签署了这份信函。这些银行业者并未提出他们心目中的TLAC应有水准。

金融稳定委员会去年推出这项计画，成为追求不再让纳税人对银行纾困的分水岭；信贷危机期间，各国政府花费数以10亿美元的资金支持华尔街及欧洲的银行业者。

TLAC提案将适用于全球前30大银行，包括摩根大通(JPM.N)、高盛(GS.N)、汇丰控股(HSBA.L)、瑞士信贷CSGN.VX、西班牙国际银行(SAN.MC)、以及三菱UFJ金融集团(8306.T)等。

这类银行通常被视为“大到不能倒”，因为若他们倒下，将给金融体系带来灾难，同时市场预期若这些银行陷入困境，各国政府一定会用纳税人资金加以援救。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)正努力执行TLAC提案。过去几年美联储提出的种种规定往往较国际标准更为严格。(完)

(编译 许娜/张明钧; 审校 孙茉莉/于春红)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。