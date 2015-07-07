美国大银行应监管要求公布危机应对具体计划 以免被分拆

路透华盛顿7月6日 - 十二家华尔街大银行周一公布了具体计划，说明其在危机情形之下，如何不依赖纳税人资金来关闭其业务。这是大银行避免被监管机构分拆的重要步骤。

2007-2009年金融危机之后，大银行被要求每年都要提交所谓的“生前遗嘱”，说明其在危机情形之下，怎样不依靠政府帮助完成破产程序，避免给整个金融体系带来风险。

但美国联邦储备委员会(美联储/FED)和联邦存款保险公司(FDIC)去年表示，他们对这些计划的质量并不满意，要求这些银行加以完善，说明更多细节并使用更为现实的假设，否则这些银行就要面临被分拆等严厉的制裁。

根据2010年的《多德-弗兰克法案》，监管机构有权在认为银行的生前遗嘱“不可信”的情况下将之分拆。

去年还没有形成这样的一致决心，因为FDIC使用了这一用词，但美联储却没有。今年银行业已是第四次提交计划，监管部门何时会公布今年的结论还不清楚。

银行业称，经过第三次修订的计划显示，银行业的抗冲击能力大幅提高，增加了股权资本以保护债权人权益，并将某些债券列为可能遭受损失的资产范围，因此要求更高收益。

“我们的(计划)将在合理时间范围内有效解决企业的问题，同时不会造成系统性混乱，也不需要政府提供特别支持，更不会让纳税人曝露在风险面前，”摩根大通发言人称。

计划比去年详实得多。以花旗集团(C.N)为例，提交的文件厚度为102页，是2014年计划的三倍多。

部分银行表明，如果遭遇危机，私下出售的业务中有哪些是可以通过公开上市进行处置的。

例如，花旗集团表示，稳定旗下银行业务后，将把旗下待售的消费者银行业务进行首次公开发行(IPO)，同时以私下交易的方式出售国际业务。

高盛(GS.N)则表明，倘若公司倒闭，将考虑出售国内外资产管理业务，以及J. Aron大宗商品交易部门。

摩根士丹利(MS.N)称，最终将出售旗下财富管理业务，以及大部分的投资管理业务和日本交易业务--即与三菱UFJ集团组建的合资企业。

巴克莱表示，计划到2016年7月时将美国业务规模从2014年底的2,480亿美元，缩减至1,850-2,150亿美元。

在监管部门网站上发布的只是这些计划中的公开部分。实际文件厚达数千页，包含了如何进入计算机系统等普通事项。

这些银行包括美国银行(BAC.N)、纽约梅隆银行(BK.N)、巴克莱(BARC.L)、花旗、瑞士信贷CSGN.VX、德意志银行(DBKGn.DE)、高盛、摩根大通(JPM.N)、摩根士丹利(MS.N)、道富银行(STT.N)、瑞银UBSG.VX和富国银行(WFC.N)。(完)

(编译 孙国玉/王丽鑫/许娜；审校 徐文焰/郑茵)

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