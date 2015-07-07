美国大银行应监管要求公布危机应对具体计划 以免被分拆

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿7月6日 - 十二家华尔街大银行周一公布了具体计划，说明其在危机情形之下，如何不依赖纳税人资金来关闭其业务。这是大银行避免被监管机构分拆的重要步骤。
2007-2009年金融危机之后，大银行被要求每年都要提交所谓的“生前遗嘱”，说明其在危机情形之下，怎样不依靠政府帮助完成破产程序，避免给整个金融体系带来风险。
但美国联邦储备委员会(美联储/FED)和联邦存款保险公司(FDIC)去年表示，他们对这些计划的质量并不满意，要求这些银行加以完善，说明更多细节并使用更为现实的假设，否则这些银行就要面临被分拆等严厉的制裁。
根据2010年的《多德-弗兰克法案》，监管机构有权在认为银行的生前遗嘱“不可信”的情况下将之分拆。
去年还没有形成这样的一致决心，因为FDIC使用了这一用词，但美联储却没有。今年银行业已是第四次提交计划，监管部门何时会公布今年的结论还不清楚。
银行业称，经过第三次修订的计划显示，银行业的抗冲击能力大幅提高，增加了股权资本以保护债权人权益，并将某些债券列为可能遭受损失的资产范围，因此要求更高收益。
“我们的(计划)将在合理时间范围内有效解决企业的问题，同时不会造成系统性混乱，也不需要政府提供特别支持，更不会让纳税人曝露在风险面前，”摩根大通发言人称。
计划比去年详实得多。以花旗集团(C.N)为例，提交的文件厚度为102页，是2014年计划的三倍多。
部分银行表明，如果遭遇危机，私下出售的业务中有哪些是可以通过公开上市进行处置的。
例如，花旗集团表示，稳定旗下银行业务后，将把旗下待售的消费者银行业务进行首次公开发行(IPO)，同时以私下交易的方式出售国际业务。
高盛(GS.N)则表明，倘若公司倒闭，将考虑出售国内外资产管理业务，以及J. Aron大宗商品交易部门。
摩根士丹利(MS.N)称，最终将出售旗下财富管理业务，以及大部分的投资管理业务和日本交易业务--即与三菱UFJ集团组建的合资企业。
巴克莱表示，计划到2016年7月时将美国业务规模从2014年底的2,480亿美元，缩减至1,850-2,150亿美元。
在监管部门网站上发布的只是这些计划中的公开部分。实际文件厚达数千页，包含了如何进入计算机系统等普通事项。
这些银行包括美国银行(BAC.N)、纽约梅隆银行(BK.N)、巴克莱(BARC.L)、花旗、瑞士信贷CSGN.VX、德意志银行(DBKGn.DE)、高盛、摩根大通(JPM.N)、摩根士丹利(MS.N)、道富银行(STT.N)、瑞银UBSG.VX和富国银行(WFC.N)。(完)
(编译 孙国玉/王丽鑫/许娜；审校 徐文焰/郑茵)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。