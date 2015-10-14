综述：美国银行业获利受低利率及交易不振所打击

路透10月14日 - 美国银行业正削减成本以提振获利，因利率仍陷于近历史低位，且向来是营收成长来源的固定收益交易未见回升迹象。

在目前已发布季报的美国三大银行当中，仅有美国最大抵押贷款业者--富国银行(WFC.N)营收及贷款利息收入勉力出现成长，且多归功于该行运用庞大资产负债表购买贷款的策略奏效。

摩根大通(JPM.N)及美国银行(BAC.N)营收及贷款利息收入均告下滑，因银行资金成本与贷款和证券所赚得利息之间的差距，因低利率而遭到压缩。

市场骚动对交易而言通常是件好事。但第三季非比寻常的高波动率，因美国自2006年以来首度升息时机的不确定性而相形恶化，导致投资者不愿大举押注。

美联储9月暂不加息，指称担心全球经济增长、市场紧张不安且通胀乏力，这一决定让许多原本预期加息的人大感意外。

“美联储推迟加息的时间越久，给营收带来的压力就越大，”Edward Jones分析师Shannon Stemm对路透表示。

本季前几周几无迹象显示交易升温，促使摩根大通首席财务官Marianne Lake指出，分析师对当季的预估可能太高了。

美国按资产计第二大的银行--美国银行周三公布，四项主要业务中有三个公布营收下降。只有消费者银行业务营收增加1%。

美国最大的银行--摩根大通周二公布季度营收下滑6.4%，四个主要业务部门中有三个利润下降。

该行虽宣布净利增长22%，但主要是由于税收优惠及员工薪酬支出下降。

美国银行成本削减举措见到成效。该行第三季扭亏为盈，主要归功于非利息支出下降了31%。

美国银行在执行长莫尼汉(Brian Moynihan)的领导下，已经在商业贷款、投资银行和财富管理业务方面削减数十亿美元计的成本，以摆脱金融危机的影响。

面临问题的不只是美国的银行。

德意志银行(DBKGn.DE)公布，第三季录得创纪录的税前亏损69亿美元，并警告投资者称可能削减股息。

交易顾问网站Philstockworld.com的执行长Phil Davis表示，鉴于利率维持低位，“获利前景受到不断腐蚀。”

花旗集团(C.N)和高盛(GS.N)周四公布业绩，摩根士丹利(MS.N)周一公布业绩。

投资者将渴望了解它们的投资银行业务第三季表现如何。(完)