美国监管层将知会部分大银行其“生前遗嘱”存在瑕疵--WSJ

路透华盛顿4月12日 - 华尔街日报周二援引了解情况的消息人士报导称，美国监管当局正准备知会国内部分大银行，他们提交的“生前遗嘱”存在瑕疵。这些银行中包括摩根大通。

“生前遗嘱”即银行为危机期间在没有公共资金支援的情况下如何逐步结束业务制定的计划。

报导称，在美国八家被贴上“具有系统重要性”标签的银行中，至少半数预计将收到这一“严厉的裁定”。

负责审查大银行生前遗嘱的联邦存款保险公司(FDIC)和美国联邦储备委员会(美联储/FED)拒绝就上述报导对路透置评。路透未能证实该报导。

根据多德-弗兰克华尔街改革法，银行业者必须每年提交生前遗嘱。若监管层认定银行提交的生前遗嘱不可信，将可提高资本要求以及收紧监管规定。(完)