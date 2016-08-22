美国银行业者希望缩减实体分支数量 但客户仍不习惯网上银行

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透纽约8月22日 - 尽管银行业一直在推动客户采用网络工具，但许多美国客户不愿意放弃例行光顾最近的银行分支，这让银行业的瘦身努力变得复杂化。
据美国联邦存款保险公司(FDIC)数据，自2009年达到高峰以来，美国银行业者削减了6%的分支机构。去年底有93,283家分支营业，为10年来最低。
不过考察了数据后的分析师表示，银行业者本应采取更多措施，来抵消低利率和监管要求对营收产生的压力。
这一期间尽管行业资产有所增长，但有FDIC担保的银行数量却减少逾25%，表明实体分行还有进一步整合的空间。
然而银行高层认为，分支机构仍然是接洽新客户以及与现有客户开展进一步业务的关键。他们表示，关闭分支对营收的影响，会盖过帮助降低成本的益处。
“我们的客户仍希望到网点来。”富国银行自动柜员机(ATM)和营业点战略主管Jonathan Velline接受路透访问时说。“他们仍会相当固定地来我们的分行和ATM。”
整个行业的银行家们也这么认为。他们说，对美国客户来说，网上银行和传统服务互为补充，但很少有人适应完全数字化。(完)
(编译 王洋/张若琪 审校 艾茂林/郑茵)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
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