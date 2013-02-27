2012年美国银行业获利为2006年以来最高--FDIC

路透华盛顿2月26日 - 美国联邦存款保险公司(FDIC)周二公布的数据显示,美国银行业2012年实现的获利为2007-2009年金融危机爆发前以来最高.

FDIC称,去年银行业的全年获利为有史以来第二高,达1,413亿美元,较2011年的229亿美元增长19.3%.但该机构董事长格伦伯格(Martin Gruenberg)称,今年获利增长可能放缓,并警告指出,如果国会未达成阻止自动减支生效的联邦预算协议,今年银行获利可能放缓.

美国银行业获利在2006年创下1,452亿美元的峰值.

FDIC指出,2012年银行的获利增长主要是因为他们减少贷款损失拨备.

"虽然营收仍有进一步增长的空间,但我们预计获利不会保持这么快的增长步伐,"格伦伯格说道.

该报告或被视为银行业在金融危机过后正在恢复元气的迹象,不过一些大银行去年因为交易量减少等持续存在的压力而进行裁员.

FDIC称,美国银行业2012年第四季总获利达347亿美元,较2011年同期增长93亿美元,或36.9%.

第四季贷款余额有所增加,受商业和工业贷款推动.格伦伯格称,这是鼓舞人心的现象,将成为未来的一大关键因素,因为届时银行通过减少贷款损失拨备提振获利的能力将下降.

但他表示,如果国会不阻住自动减支措施在本周末生效,会导致经济萎缩,信贷需求将干涸,进而损及银行业.(完)

(编译 白云; 审校 王洋)

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