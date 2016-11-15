独家：对压力测试的评估报告将出炉 或推动美银行业监管改革

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透华盛顿11月14日 - 据知情人士，一项针对华尔街“压力测试”财务成本和效益的独立研究结果最早或将于周二发布，或许能推动美国银行业监管规则改革。
美国联邦储备委员会(美联储/FED)每年展开一次评估，借以判断美国大型银行如何能够安然度过金融危机。而美国国会审计署(GAO)已对这项工作进行了两年的研究。
知情人士称，报告将指出美联储可通过15种途径来改善年度评估的开放度，并减轻部分监管负担。
虽然GAO的结论不具约束性，但可能会给即将展开的一场辩论施加影响，辩论的主题为有些金融监管对金融业而言是否代价太高。
美国总统当选人特朗普曾表示，他希望放松联邦监管。
众议院金融服务委员会主席、共和党人亨萨林(Jeb Hensarling)在2014年9月要求进行此项研究，并敦促美联储合作。
亨萨林5月份致函美联储主席叶伦，称美联储的年度评估“缺乏透明度”，压力测试可能过于看重全球银行业标准。
银行业年度压力测试是2010年多德-弗兰克(Dodd Frank)金融改革立法的部分内容。(完)
(编译 王颖；审校 徐文焰)
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