独家：对压力测试的评估报告将出炉 或推动美银行业监管改革

路透华盛顿11月14日 - 据知情人士，一项针对华尔街“压力测试”财务成本和效益的独立研究结果最早或将于周二发布，或许能推动美国银行业监管规则改革。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)每年展开一次评估，借以判断美国大型银行如何能够安然度过金融危机。而美国国会审计署(GAO)已对这项工作进行了两年的研究。

知情人士称，报告将指出美联储可通过15种途径来改善年度评估的开放度，并减轻部分监管负担。

虽然GAO的结论不具约束性，但可能会给即将展开的一场辩论施加影响，辩论的主题为有些金融监管对金融业而言是否代价太高。

美国总统当选人特朗普曾表示，他希望放松联邦监管。

众议院金融服务委员会主席、共和党人亨萨林(Jeb Hensarling)在2014年9月要求进行此项研究，并敦促美联储合作。

亨萨林5月份致函美联储主席叶伦，称美联储的年度评估“缺乏透明度”，压力测试可能过于看重全球银行业标准。

银行业年度压力测试是2010年多德-弗兰克(Dodd Frank)金融改革立法的部分内容。(完)