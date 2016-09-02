焦点：监管机构警告美国银行业 需为利率冲击做更多防范

路透华盛顿9月2日 - 监管机构警告称，利率数年来处在低位，且预期未来几年仍难以上升，促使美国银行业对资产负债表进行调整，但调整的结果可能让他们在利率一旦突然上升时面临风险。

银行业一直在大量发放长期贷款，这类贷款通常与房地产或地产开发有关，收益往往高于短期债务带来的微小回报。

然而，银行偏爱长期贷款，而融资来源主要为短期，这意味着利率一旦上升可能把银行业逼入困境：银行为满足短期融资需求而支付的成本可能会超过他们从贷款中获得的收益。

这种情况“加剧了利率风险问题，我们对此非常关注，”联邦存款保险公司(FDIC)董事长格伦伯格(Martin Gruenberg)本周说。

银行业普遍依据美国联邦储备理事会(美联储)一直以来的暗示做准备，即联储将逐步提高利率，将利率的上调分散到一个较长时间范围内。

但监管机构指出，各大央行也可能加快行动，即便现在看来不大可能。他们表示，在经济趋弱的情况下，短期利率也有可能攀升。

“除了货币政策以外，其它因素也可能冲击经济，”Gruenberg表示。

美国财政部内部的独立监管部门金融研究办公室(Office of Financial Research)表示，银行可能遇到意外因素的考验，比如最近的英国退欧公投。

“投资者可能因利率的大幅上升而遭受沉重损失，不论是美联储货币政策方面的意外之举还是其它冲击所造成的利率急升，”金融研究办公室最近在研究报告中写道。

美国通货监理局(OCC)也把利率风险列为市场危险之一。

本周，美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦警告称，银行业者可能已经过多地曝险于长期商业地产，而其情况可能恶化并打击整体经济。

1980年代和1990年代初的美国储蓄与贷款危机，是短期利率上升可能给金融产业造成严重破坏的突出例子。

当1980年代初美联储将指标利率上调至19%上方时，很多银行为了跟上成本飙升的步伐，纷纷转向发放风险较高的信贷。这些贷款后来变成不良贷款，导致数以百计的银行破产。

银行业最近一次窥见利率波动带来的风险是在2013年6月，时任美联储主席贝南克当时暗示，美联储可能会开始削减公债购买规模。受此影响，债券收益率剧烈震荡，银行业长期资产价值瞬间蒙受数以十亿美元计的损失。

尽管如此，自从美联储在2008年底将利率降至接近于零的水平以来，银行业仍一直在延长贷款存续期，他们认为利率将在一段时间内维持在低位。

FDIC的数据显示，银行业资产负债表上近四分之一的贷款至少在五年内不会到期，很多银行为了增加获利还很乐于发放长期贷款。(图表: tmsnrt.rs/2bnEjZA )

“我们比较确信利率不会永远这么低，但...我们认为利率将在较长时间内维持在较低水平，”富国银行的财务长John Shrewsberry上月说。

监管机构没有要求银行为利率上升可能导致的亏损拨备资金，而是允许他们借助自身的模式来测算风险。因此在整个行业，各家银行采取的措施则不尽相同。

美国最大的银行--摩根大通(JPM.N)近期加强了保护力度，大幅增持利率掉期。第二大银行美国银行(BAC.N)一直在稳步地减少利率掉期。(图表：tmsnrt.rs/2bVLmXk)

**嚎叫的狼？**

分析师称，很难断言监管机构是否发现了银行看不到的风险，还是他们只是履行职责-- 担心的是可能永远不会变成现实的风险。

不过，政府支持的借贷机构也在敦促银行更好地为最终的加息做准备。

“低利率维持了八年，银行的模式--依赖核心存款--一直没有受到考验，”亚特兰大联邦住房贷款银行的Robert Dozier说。

分析师指出，美国银行承受着低利率带来的压力。

但联邦存款保险公司(FDIC)的数据显示，美国银行已深入挺进长期资产，将某些利率衍生品规模从过去三年的1万亿美元收缩到不足4,000亿美元。美国银行称，升息若给业务造成冲击，也能很快由较高利率的新贷款所弥补。

“我们经常在获利、利率风险、资本和流动性之间权衡利弊，”发言人Jerome Dubrowski表示。

Harbor Derivatives的Rob Pratt表示，鉴于美国银行已放弃了一些对冲操作，该行未来两年或许能节省大约200亿美元。

但Viola Risk Advisors的银行分析师David Hendler表示，如果利率真的快速上升的话，该行可能希望当初一直在坚守那些对冲头寸。

该行可以在过后买入更多这种互换合约，但也许价格会比较高了。

“这就像买保险一样，你在最需要的时候就得花更多的钱，”Hendler说。

图表：

美国银行业者增持长期信贷资产

tmsnrt.rs/2bnEjZA

美国银行业利率对冲：

tmsnrt.rs/2bVLmXk

(完)