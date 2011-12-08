美银行业监管者提替代方案 摆脱对信用评级依赖

路透华盛顿12月7日电---美国银行业监管者周三首次提出建议方案,在规范银行资本要求的规则中,如何摆脱饱受诟病的信用评级机构.

2010年Dodd-Frank金融监管法禁止在实行银行规则方面依赖穆迪(MCO.N)和标准普尔等信用评级机构,但监管者一直难以拿出替代办法.

美国联邦存款保险公司(FDIC)董事会周三投票推出替代方案,徵求意见期截止到2月3日.

周三推出的信用评级代替方案,仅会直接影响一项银行规则,该规则根据银行交易账簿构成的风险来更新资本要求,仅适用於美国的大型银行,如摩根大通、高盛(GS.N)和花旗集团(C.N).

但是,预计上述建议将为明年推出的一项有关如何在所有银行资本规则方面不再依赖信用评级的规定奠定基础.

在周三提出的替代做法中,包括使用经济合作暨发展组织(OECD)对於财政健康国家的评估,作为评估银行所持主权债务风险的基准.

对於某些资产,可能采用股价波动性等市场指标来评测风险.(完)

--编译 张涛; 审校 高琦

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