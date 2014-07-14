焦点：挨美国重罚的外资银行在利益面前选择屈服

路透伦敦/香港7月13日 - 外资银行在别国从事业务却遭到美国重罚，金融业者对美国的霸权主义行为也许怨言颇多，但碍于美元的全球地位，他们最后更有可能向华盛顿屈服，而不是与之对抗。

上周，法国政商领袖要求终结美元的全球主导地位，进而颠覆美国银行体系的地位。此前纽约州法庭向法国巴黎银行(BNPP.PA)开出90亿美元的罚单，因其与苏丹、伊朗和古巴有业务往来。虽然大家对美国的制裁规定管得太宽感到愤慨，但多数银行家认为法国的提议只是一厢情愿的空想。

在美国接二连三开出罚单的情况下，欧洲和亚洲主要银行反而表现得更乖，努力去适应和遵守美国法律，主动切断与美国黑名单上的国家的业务往来，而不愿冒激怒美国、甚至被踢出美元系统的风险。

其它国家的监管当局也开始寻找防止国内银行和市场免受美国惩罚的办法。但目前来说，各家银行几乎别无选择，只能小心翼翼不去触碰华盛顿的红线。

“银行被要求去了解自己客户的客户，哪怕在没有这个业务习惯的国家也要这么去做，意味着银行几乎别无选择，只能终止可能招致影响公司财务状况的巨额罚金的业务，”英国银行业者协会(BBA)执行长Anthony Browne说。

BBA估计，西方银行已经停止了与新兴市场银行的数百项业务往来，损及贫穷国家的企业、政府和民众。

嘉能可(GLEN.L)、维多、托克(Trafigura)和摩科瑞等大型大宗商品贸易商趁虚而入，填补贸易融资的空白。乍得政府上个月选择嘉能可为其提供融资，购买美国油企雪佛龙(Chevron)(CVX.N)的13亿美元资产。

与此同时，面对美国监管和司法当局提出的种种要求，违反了美国规定的外资银行不但不抵触，反而还尽可能地保住他们在美国这个全球金融中心的一席之地。

法巴在纽约成立了一个金融安全部门，确保员工遵守美国所有的制裁规定，确保该行所有美元资金流最后都在其纽约分行处理和控制，把这些以往分散在各个国际分支的业务活动都集中起来。

**俄罗斯的“叫醒铃”**

不管怎样，有很多银行业者反感美国的态度。很多人私下里对一名英国资深银行家报以同情，他所在的银行在2012年因违反制裁伊朗法规而被美国课以罚款。

一篇带有抨击意味的文章援引他的话称：“你们...这些美国人！你们凭什么命令我们，命令世界其他地方不准与伊朗人交易？”

现在银行业者不愿公开反对美国的要求，即便很多人私下认为，美国在利用金融主导地位推行其外交政策，并给予本国银行相对于国外银行的竞争优势。

“人们担心的是美国，”阿联酋一家银行的执行长称。“美国让你必须取缔，你就得照办。”

纽约律师Adam Kaufmann驳斥了美国在海外推行“金融帝国主义”，或通过打压外资银行来获得经济利益的说法。美国法庭只是在运用有关本国银行系统的法律；如果外资银行用美元进行结算，无论交易在世界哪个地方进行，都需要在美国银行系统中占有一席之地。

“如果你想利用美国金融机构，就得遵守美国的规则，”Kaufmann称。Kaufmann曾为检察官，多次参与过处理违反制裁规定的案件。

虽然欧洲银行业者愤愤不平，其实美国业者的日子也不好过。摩根大通(JPM.N)今年被罚了创纪录的130亿美元，因在房地产危机期间误导投资者。

法国巴黎银行被罚，可能使跨国银行对与俄罗斯客户的业务往来更加谨慎。今年的乌克兰危机促使西方对俄罗斯进行制裁，已导致数百亿美元资本外流。

美国律师事务所Morgan Lewis驻莫斯科执行合伙人Brian Zimbler将法巴被罚事件称为“叫醒铃”。

“全球的银行都很害怕美国当局，”他说。“他们可能不怎么想和任何不了解的俄罗斯客户做交易。”

英国银行业者莱斯银行集团 (LLOY.L)和汇丰控股(HSBA.L)上个月退出牵涉到俄罗斯国有石油企业Rosneft(ROSN.MM)的融资交易，因担心卷入外交冲突。这两家银行都曾因违反制裁规定遭到过美国处罚。

**海外监管令银行苦恼**

银行业者不遵守美国政策的过往，使得股东仍是受创较深的一群。摩根士丹利分析师预期，未来三年大型银行业者还得要支付750亿美元，而之前已经付出的金额达2,100亿美元。

要估算相关数字难度很高。根据法国巴黎银行2月数据，该行为了美国制裁诉讼的拨备金额仅11亿美元，较实际遭罚金额少了近80亿美元。

这一不确定性造成投资人有所退却，且成为监管机构的头痛问题。英国央行一名高阶官员本周表示，潜在的罚款让监管机构更难断言银行业者该持有多少资本。

英国央行副总裁贝利表示，“我们必须清楚表明，相关行动不会损及金融体系的稳定性。”

根据监管智库JWG集团所编制的数据，英国金融监管机构去年祭出的总罚款金额，仅相当于法国巴黎银行遭罚金额的8%。

为了试图弥平各国银行业者犯错时处罚的差距，国际监管机构正就各种不同的罚则进行研究，以了解哪些罚则最为有效。

国际证券事务监察委员会组织(IOSCO)秘书长David Wright称，“我认为人们正开始意识到，各自为政不是件好事。”

在亚洲方面，美国罚款不断升高，加上华盛顿当局严格实施其规定，已经促使监管机构加入其行列，同时公开表达其不满，这标志着一种文化上的转变。

“部分亚洲国家的监管机构开始意识到，他们需要团结一致，因为他们如果各自为政则没有办法发挥太大效果，”位于香港的亚洲证券产业及金融市场协会执行长Mark Austen表示。“我们正目睹一项重大转变。”

其他大型资本市场可能有一天侵吞美国在金融业的霸权，但恐怕不会在短期内实现。

下周在巴西召开的一场峰会上，金砖国家(BRICS)--中国、印度、俄罗斯、巴西及南非--领导人将会成立一家开发银行，做为其扩大全球影响力的象征。不过他们选择计算资本的货币仍旧为众人所熟悉的美元。(完)

(编译 白云/王丽鑫/张明钧; 审校 徐文焰/龚芳)

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