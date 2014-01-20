企业贷款需求激增 美国银行业日益看好经济前景

路透纽约1月19日 - 银行对企业贷款增至纪录高位，银行业高管表示，他们对美国经济的看法日益乐观。

银行贷款需求增长，通常预示经济增长加快。美国政府预算危机暂时消除，而欧洲经济亦显露复苏迹象，所以企业更加放心地借入资金，投资于机械设备、工厂和建筑。

摩根大通(JPM.N)首席执行官迪蒙(Jamie Dimon)长期自称对于美国经济“谨慎乐观”；他在上周与投资者召开电话会议时，声称最近把上述修饰语“谨慎”去掉了。

“我们现在使用‘乐观’字眼，是因为我们确实感到乐观，”他表示。

翌日他在旧金山的一个会议上表示，“日月星辰排列情况显示，美国今年大吉。”

“我认为美国没有任何薄弱环节，”迪蒙表示，他指出大企业、小企业、股市和美国房屋市场都在呈现改善迹象。

据美国联邦储备理事会(美联储/FED)周五公布的数据，截至去年底，对企业未偿贷款金额达到纪录高位1.61万亿美元，超过了2008年末创下的前纪录。

银行家表示，据说企业客户比以前更充满希望。

“在与客户交谈时，我听到更多的客户谈到有意建造什么、添加什么和投资什么，”富国银行(WFC.N)的执行长John Stumpf上周在与投资者召开电话会议时表示，“有更多的活动在进行。”

当然，经济成长依然疲弱的迹象继续存在。

美国雇主12月增聘的员工数量为近三年最低，部分缘于异常寒冷的天气。虽然12月假日销售增长0.2%，但零售商却付出了大幅打折的代价。

然而美国第三季经济成长环比年率达到4.1%，相对较快。而经常被看作是美国工业体质信号的通用电气(GE.N)周五表示，其喷气发动机、油泵和其它工业产品的订单创出最高纪录水平。

“我们看到美国经济呈现出适度的力道，”通用电气首席财务官Jeff Bornstein在接受采访时表示，尽管他谨慎表示，该公司尚未看到“整体经济出现普遍突然发力”。

Bornstein表示，该公司的未交货订单情况良好，反映出新兴国家和发达国家中产阶级不断壮大。

美国银行(BAC.N)的首席财务官Bruce Thompson周三在电话会议上表示，“我们认为2014年企业的贷款需求将非常强劲，尤其是大型企业和保健公司，以及商业地产所有者。”

据美联储数据，美国消费者贷款，包括抵押贷款和信用卡在内，自2011年以来也呈现稳步增长势头。

**企业满怀希望**

分析师平均预估美国2014年经济成长2.9%，接近长期平均水平，但比近几年稍显强劲。

信贷是经济的命脉，自金融危机以来借贷规模一直相对疲弱。部分经济分析师谴责银行业过于捂紧他们的钱袋子，而其他人则认为企业和消费者过于谨慎不敢支出。

不管根源何在，信贷需求已经开始好转。Northern Trust前首席分析师Paul Kasriel指出，银行业对贷款和证券的投资，加上美国联邦储备委员会(美联储/FED)的证券持仓，从2012年第四季开始加速增长，而在此之前不久美联储启动了最近一轮购债以刺激经济。

根据最新完整数据，2013年第三季该数据同比增幅达到8.7%，1953年至今的均值为7.2%。Kasriel并称，这一信贷指标通常比经济成长加速提早一个季度呈现增长。

他表示，虽然美联储购债对经济增长作出重要贡献，但民间部门对贷款的需求日益增加，应该至少可在2014年上半年弥补美联储缩减购债的影响。

对经济而言，借贷并不总是一个长期正面信号，就像上次危机之前，抵押贷款坏账爆发导致金融体系崩溃。但Kasriel表示，此后借贷标准已经收紧，现在贷款的质量已经提升。

银行业人士同样满怀希望。

“六年了，人们一直感觉很糟糕。当经历这种时期时，人们只是想感觉好受点，这是一种自然的心理反应，并不需要过多的利好消息，我们开始看到这种情况出现，”BB&T Corp(BBT.N)执行长Kelly King说。

花旗集团(C.N)执行长Mike Corbat周四表示，目前全球经济前景要好于去年。

“经济成长似乎好转。各经济体的伤口继续愈合，”他说。(完)

(编译 张涛/王兴亚；审校 徐文焰)

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