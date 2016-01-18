美国银行公布“生前遗嘱”阐述危机情形下的业务处置计划

专访：2017年日本政府退休基金GPIF将提高私募股权及基建投资
路透香港1月19日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)计划在聘请外部管理公司操盘后，2017年将提高在私募股权及基建项目的投资。GPIF为全球最大退休基金，管理资产规模为1.16万亿美元。
路透华盛顿1月15日 - 美国逾120家银行和金融机构周五公布计划，说明其在危机情况下将如何逐步结束自身业务，而不依靠公共资金的帮助。
美国监管机构将仔细审查这些所谓的“生前遗嘱”以确定可信度。根据2010年的多德-弗兰克法案，如果联邦政府认为某家银行的计划不可行，可以对这家银行予以分拆。近年来，联邦政府已经指出有10多家银行的计划存在问题，要么过于乐观要么不可信。
但监管机构目前并没有开始拆分任何一家银行。
General Electric Capital Corporation、美国保德信金融集团(PRU.N)、美国国际集团(AIG.N)与其它资产规模不到1,000亿美元的机构均公布了相应计划。此外，苏格兰皇家银行(RBS.L)等一些资产规模超过1,000亿美元、但低于2,500亿美元的银行也公布了计划。(完)
(编译 孙国玉；审校 郑茵)
路透香港1月19日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)计划在聘请外部管理公司操盘后，2017年将提高在私募股权及基建项目的投资。GPIF为全球最大退休基金，管理资产规模为1.16万亿美元。
路透东京1月19日 - 亚股周四下滑，美元反弹，之前美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦暗示美联储准备走上升息道路。
商务部声明称，最终确认江阴兴澄特种钢铁有限公司的产品倾销幅度为68.27%，“由于中方企业普遍不配合调查”，这宗调查只有江阴兴澄应诉。