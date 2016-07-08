五家美国投行声援伦敦 将助其保住全球金融中心地位

路透伦敦7月7日 - 美国五家投行周四向英国财政大臣奥斯本保证，他们将努力帮助伦敦保住全球金融中心的领先地位，但没有承诺在英国退欧后保留就业。

与奥斯本会面的一位银行家对路透表示，五家银行希望看到确保在伦敦的公司仍能准入欧盟市场的具体措施，因为“没有哪个头脑清醒的人”现在会去投资英国。

自6月23日公投以来，大家普遍担心如果准入欧盟市场的难度大幅提高，企业有可能纷纷迁离伦敦城。摩根大通(JPM.N)等银行已表示，他们将把数千个岗位迁到其他地方。

周四，摩根大通、高盛(GS.N)、美银美林(BAC.N)和摩根士丹利(MS.N)，以及侧重亚洲业务的渣打银行(STAN.L)称，他们将努力支持伦敦的金融业。

“今天我们会了面，并一致认同我们要携手努力...以帮助伦敦保住国际金融中心的领先地位为共同目标，”五家银行在与奥斯本的联合声明中称。

未能参加此次会面的花旗集团(Citigroup)(C.N)周四稍晚在上述声明上签字。

声明还说，欧洲没有其他哪个城市拥有像伦敦这样深厚的资本市场，但这些银行没有承诺将保留在英国的就业岗位。

与会银行寻求立即就目前在伦敦工作的欧盟人员的去留得到保证，并敦促采取务实的办法，迅速确保英国能保住欧盟单一市场的准入。

但考虑到达成永久贸易协定通常所需的时间，以及英国执政的保守党推选新党魁之际留下的政治真空，即便能达成永久贸易协定，也可能需要数年时间。

法国政府周三承诺向外籍人员提供欧洲最优惠的税收制度，以抢夺伦敦的银行业务。

有人猜测高盛和摩根士丹利准备将其在伦敦的员工和业务迁到法兰克福，但两家银行已对此予以否认。[nL4S19L5D0](完)