焦点：为争承销业务修改研究报告 美10家银行被罚4350万美元

路透12月11日 - 10多年前的一项和解协议建立起一种保障，防止投行为争揽承销业务而改动自己的研究结果，但是监管机构称仍有一些银行把争夺生意放在第一位。

这一点在金融业监管局(FINRA)周四的决定中得到了证明。该机构当天对10家投资银行课以总计4,350万美元罚款，因这些银行在2010年Toys R Us首次公开发行(IPO)的规划过程中，容许股票研究分析师为本行争取投行业务。

Toys R Us是美国的一家玩具及婴儿用品零售企业。FINRA称，这些投行提供对该公司有利的研究报告，以换取与其IPO有关的承销业务，其中包括高盛和花旗全球市场这样的大银行。

FINRA周四公布的与这些银行的和解协议，显示一些分析师热衷于帮其所在银行争取生意，不过FINRA的文件没有点出这些人的姓名。从一份和解协议的文档中可以看到，Needham & Company LLC的一名分析师在给同事的电邮中表示，将不计一切代价争取到业务。

在花旗集团(C.N)圈定Toys R Us上市项目建议计划的前一天，该行一位分析师与几名花旗投资银行家通了电话，随后他发邮件给自己的上级称，“我非常希望我们银行能拿到这笔生意。”

FINRA称，在摩根大通，一位银行家在给同事的电子邮件中表示，“分析师研究报告支持我们的观点”很重要。

周四被罚的那些银行既不承认也不否认FINRA的指控。

FINRA此次共开出4,350万美元的罚单。10多年前，前纽约州首席检察官斯皮策牵头达成了一项银行和解协议，禁止银行内部的研究与投行部门相互沟通，除非有合规官员在场。

FINRA的一项规定还禁止研究分析师加入交易团队共同争取投行业务。

但FINRA的处罚行动表明，银行内部研究部门与投资银行部门之间界限并非牢不可破。

FINRA监管业务主管Susan Axelrod表示，在该案中，研究部门的独立性遭到削弱。研究部门的独立性对投资者而言至关重要。

周四受罚的10家银行包括：巴克莱资本国际(500万美元)、花旗全球市场(500万美元)、瑞士信贷证券(美国)CSGN.VX(500万美元)、高盛(GS.N)(500万美元)、摩根大通证券(JPM.N)(500万美元)、德意志银行证券(400万美元)、美林(BAC.N)(400万美元)、摩根士丹利(400万美元)、富国证券(WFC.N)(400万美元)和Needham & Company LLC(250万美元)。

FINRA还发现，巴克莱、花旗集团、瑞士信贷、高盛、摩根大通和Needham等其中六家银行，监督研究分析师参与投行业务的程序不够完善。

“我们乐见问题已解决，不再纠缠此事。”花旗集团一名发言人士说。其他银行拒绝置评。

玩具反斗城(Toys R Us)2005年被贝恩资本、KKR和Vornando私有化，交易金额达66亿美元。

FINRA称，玩具反斗城和其私募股东邀集上述10家银行竞争其IPO承销业务。FINRA发现，当时这些银行都利用自己的股票研究分析师来争取生意。

FINRA称，比如，玩具反斗城要求每家银行的分析师都要向玩具反斗城管理层和赞助者分别做简报，保证分析师对估值因素等关键议题的观点，和那些银行的投行部门一致。

玩具反斗城一名发言人拒绝立即置评。

“每家银行都知道，其分析师在简报中的表现，将是决定是否能获得IPO承销业务的重要因素。”FINRA在声明稿指出。FINRA并称每家银行都提出了有利的研究报告，以换取参与IPO。

FINRA一名官员表示，美国证券交易委员会(SEC)2013年将此个案交给FINRA。

由于销售下滑及债务沉重，玩具反斗城2013年撤销IPO。(完)

(编译 张若琪/李爽/郑茵 审校 张涛)

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