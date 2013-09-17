美国数家大银行称自身压力测试结果良好

路透纽约9月16日 - 包括摩根大通(JPM.N)和美国银行(BAC.N)在内的美国数家最大银行表示，按自身标准衡量目前状态更佳，可以较3月时更好地应对全球市场和经济动荡的冲击。

周一公布的内部压力测试结果可能因各银行最近几个月提高资本金水平而得到强化，因经济显示出一些改善迹象，且银行获利增加。

但分析师质疑这些压力测试的结果，指称资本比率较高而亏损预估较低，或许使测试结果没有表面的意义那样大。在许多方面，本次测试与3月公布的“压力测试”无法直接比较，后者受到美国联邦储备委员会(美联储/FED)的严密监督。此次测试允许各银行自己假设如果全球经济低迷会怎样，他们的假设与美联储的或许不同。

瑞信的银行分析师Moshe Orenbuch表示，“有些银行或许可以通过这次测试，但却不能通过压力测试，”

按照多德弗兰克金融改革法要求，所有参加本次自我测试和美联储测试的是美国18家最大银行，资产至少为500亿美元。

在本次测试中，各家银行估计了国内外经济萎缩对金融的影响(是否考量国外经济影响取决于银行业务的地理分布)，还把高失业率、债券市场疲弱以及房价和股市大跌都纳入考虑范围。

在美联储每年3月发布的测试中，各家银行和美联储分别单独进行压力测试，并公开发布两套数据以供对比。

美联储使用自己的指标来判定银行资产充足率是否达标，能否将超额资本用于并购、分红或股票回购。今年稍早，美联储否决了BB&T Corp(BBT.N)和Ally Financial提交的资本方案，并批评摩根大通(JPM.N)和高盛(Goldman Sachs)(GS.N)的资本规划流程。

银行内部测试不包括这样的评估。这些测试基于截止3月31日的数据，并一直预估到2015年。按要求，各家银行必须在9月15日到30日之间向公众全面发布测试结果概述。

周一，摩根大通表示若经济严重衰退，税前亏损将达3亿美元，但其资本指标--一级普通资本在资产中所占比率将降至8.5%的低点。在3月的测试中，摩根大通预估亏损额较少--为税前2亿美元，但一级普通资本比率将降至7.2%。

美国银行表示，若经济严重衰退，将拖累其一级普通资本比率降至最低8.4%，较今年稍早预估的7.7%有所改善。

高盛推测税前亏损为62亿美元，低于六个月前估计的64亿美元。其还估计营收大幅下滑且贷款损失拨备增加，但认为交易亏损可能减少33亿美元。

高盛估算一级普通资本充足率最低为8.9%，高于3月测试时的8.6%。

花旗的压力测试考虑到了美国、欧洲、墨西哥及日本经济低迷的情况，表示一级普通资本充足率有可能最低降至9.1%，但好于六个月前估计的8.4%。

投行业务规模较小的银行业者报告，推算得出的资本充足率有所改善，但亏损并未改善。

美国第四大银行--富国银行(WFC.N)称，在压力情境下可能亏损38亿美元。这一推断数字比六个月前估计的17亿美元高出一倍多，原因是营收预估减少。

但该行推断一级普通资本充足率为9.9%，高于今年稍早时估计的8.3%。 同样，Capital One Financial Corp(COF.N)估计亏损增加而营收下降，但资本比率指标改善。(完)

(编译 于春红/朱晓军/王兴亚；审校 郑茵/王翔琼)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。