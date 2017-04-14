综述：美国部分大型银行季度获利超预期 但贷款增长放缓

路透纽约4月13日 - 美国大型银行周四公布的财报进一步显示，贷款增长放缓，不过高管称借款需求仍然稳健，也没有理由担心经济状况。

摩根大通(JPM.N)和花旗集团(C.N)公布第一季获利高于分析师预期，因交易营收大幅增长。对传统贷款依赖较多，对市场相关业务依赖较少的富国银行(WFC.N)公布获利小幅下降，因抵押贷款银行业务放缓。

这些财报突出了最近分析师和投资者的疑虑，即利率上升加上地缘政治局势不确定性将损及经济增长，进而损伤银行的获利。

但在讨论财报的电话会议上，大型银行高管则认为不用担心这一问题，指因信用质量好的借款人需求强劲。

“有很多因素影响到贷款增长，我不会对贷款增长的短期情况作出过度反应，”摩根大通首席执行官迪蒙(Jamie Dimon)称。

摩根大通第一季核心贷款组合平均为8,120亿美元，折合成年率增长9%，但该增幅低于上季的12%以及上年同期的17%。富国银行贷款增长年率为4%，速度也低于上年同期。

花旗的贷款数据受到剥离业务及其收购一项信用卡业务的影响。管理人士称，经对上述因素调整后，花旗第一季核心贷款增幅为5%。不过该公司管理层对贷款增长前景的看法还是有所降低。

“我们对贷款增长的预期...与之前相比可能只是温和下调，当然这是考虑到第一季的情况，”花旗首席财务官John Gerspach称。

根据美联储数据，今年前三个月整个银行业的贷款小幅下降。

People's United Wealth Management首席股票策略师John Conlon本人也投资银行股，他表示在看到银行财报并听到高管们的评论后，仍然对贷款增长感到担心。

“有大量的乐观看法，”Conlon说，“但也仍有不确定性。”

富国银行股价收跌3.3%报51.35美元，花旗集团跌0.8%报58.04美元，摩根大通跌1.2%报84.40。KBW Nasdaq银行股指数收跌1.43%。

抵押贷款业务给贷款增长带来的压力尤其大。近期利率上升已经破坏了2010年开始的一波抵押贷款再融资，导致银行这方面的营收锐减。

其它贷款领域也有所放缓。比如，摩根大通财务长Marianne Lake说，一些大企业筹资时选择发债而不是传统的举债。

同时，银行业在诸如信用卡贷款等力求增长的领域中，提供丰厚奖励并降低利率，以便从其它对手那里挖走客户。

即便如此，银行高管们周四对贷款前景仍持乐观看法。

利率上升，银行通过放贷以及将闲置资金投入公债等低风险证券就可以赚更多的钱。摩根大通预期，第二季净利息收入将再增加4亿美元。

此外他们还认为，国会和政府希望刺激经济，这一信号对贷款增长而言非常有利。花旗财务长John Gerspach称，第一季借贷情况表明，借款人有所等待，等待美国政府的行动。

“我们还未看到政策方面的实质性变化，”Gerspach说。“当税收改革到来时，当政府成功兑现一些他们一直谈论的承诺时--希望能刺激经济。”(完)