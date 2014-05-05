随着西方国家加大制裁 美国银行业第一季减少对俄曝险

路透5月2日 -随着西方国家制裁俄罗斯部分公民和企业，以回应俄夺取乌克兰的克里米亚半岛，美国大型银行在俄罗斯的曝险也在第一季度减少。

美国银行(BAC.N)在周四向美国证券交易委员会(SEC)提供的文件中称，该银行第一季将对俄净曝险减少22%至52亿美元，其中大部分是向俄罗斯能源企业和银行提供的贷款。

“局面仍不稳定，地缘政治紧张局势可能进一步升级，对俄利益的制裁可能加强，俄方也可能采取反制措施，”美国银行在文件中表示。

摩根大通(JP Morgan Chase)(JPM.N)周五在向SEC提交的季度文件中称，该银行对俄曝险下滑13%至47亿美元，使得俄罗斯掉出了该银行曝险程度前20位的国家名单。

根据花旗集团(Citigroup)(C.N)在周五向SEC提交的季度文件，其对俄曝险第一季下降8.7%至94亿美元。花旗称，俄罗斯卢布兑美元同期贬值8.3%，俄罗斯股市指数下挫9%。

国际货币基金组织(IMF)周三表示，该组织将俄国2014年国内生产总值(GDP)预估从1.3%降至0.2%，称乌克兰问题的相关制裁构成风险因素。

摩根大通表示，正密切监控当前和未来制裁的影响，以及潜在的扩散效应或是债务评级下调--这些都可能会影响到该银行业务的其他方面。

美国总统奥巴马和德国总理梅克尔周五警告俄罗斯若干扰乌克兰5月25日大选，会对俄追加制裁。(完)

(编译 朱晓军；审校 孙茉莉)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。