美国五家大银行“生前遗嘱”不及格 监管机关限期改善

路透华盛顿4月13日 - 美国监管机关周三将五家大型银行的“生前遗嘱”评定为不及格，并要求他们在10月1日之前完成修改，否则面临制裁。“生前遗嘱”是不依赖纳税人资金的银行破产计划。

这五家银行包括摩根大通(JPM.N)、富国银行(Wells Fargo) (WFC.N)、美国银行(BAC.N)、道富银行 (STT.N)以及纽约梅隆银行 (BK.N)。

要求银行准备“生前遗嘱”，正式开启了一长串监管举措，最终可能导致银行分拆。在金融危机结束将近十年后，这表明了对于银行“大到不能倒”的争辩持续在华府和华尔街延烧。

这些银行不及格的理由包括，在国内外子公司中安置与转移流动性的方式；乃至于高管对于危机期间发生的问题的通报方式等等。

周三的这项宣布，也是美国联邦储备委员会(美联储/FED)与美国联邦存款保险公司(FDIC)首度联手发布银行“生前遗嘱”不及格的决定。

监管机关表示，如果这五家银行没有在10月前改正计划中的严重“缺陷”，则可能面临更严格的规范，例如更高的资本要求或商业活动受限制。

要达标并非易事：被点名批评的银行有五个月时间重新评估和撰写整体解决方案，满足监管机构的要求。与此同时，合规部门还将侧重于监管压力测试，其结果将在10月前公布。

若两年后生前遗嘱的瑕疵依然存在，那么银行将不得不出售资产。他们必须在2017年7月以前消除更多细微的“不足之处”。

尽管机构发布报告之际，恰逢银行业者开始陆续公布财报且银行类股上扬。摩根大通和美国银行周三收高4%左右，花旗收涨逾5%，富国银行收升逾2%。

五家银行生前遗嘱存在的缺陷基本都与流动性、公司治理和经营有关。(完)