焦点：股票交易活动升温 花旗与摩根大通借机扩大业务争夺市场

焦点：OPEC与非OPEC产油国执行减产协议开局有力 能源部长们满意
路透维也纳1月22日 - 各国能源部长周日表示，逾十年来达成的首份减产协议生效，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议。产油国希望通过减产来缓解供应过剩问题和支撑油价。
路透伦敦5月7日 - 美国银行业者花旗集团(C.N)与摩根大通(JPM.N)的高管对路透表示，预计今年股票业务的市场份额将会提高。他们称随着金融市场交易活动升温，技术投资和员工数量都有所增长。
在欧洲央行量化宽松政策帮助取得亮眼的第一季业绩后，全球性投资银行交易台的看法变得更加乐观。上述评论也反映了这一点。
这与去年股票交易的黯淡景象形成鲜明对比，当时成交量增长乏力且监管收紧，挤压了投行的佣金收入并引发业务进一步缩水的担忧，在欧洲这种情况尤为明显。
“我们不会撤出股票交易业务，情况恰好相反，”花旗集团欧洲、中东与非洲(EMEA)股票业务主管Tim Gately接受访问时表示。“我们继续进行技术投资，聘请了多名高层人员，预计2015年的市场份额和收入都会增加。”
Gately补充表示，花旗正在奋力争取提高在重要客户和对冲基金交易市场的份额。该行在第四季度表示，将采取措施逆转表现不佳的EMEA股票交易业务。
花旗已任命Murray Roos为全球股票销售和优质理财业务负责人，还任命Emmanuel Girod为全球奇异产品交易负责人。
据摩根大通EMEA股票销售负责人Michael Wilson称，得益于专业的对冲基金销售团队、更好的客户定位和新的全球股票产品，摩根大通也希望提高市场份额。
**更有针对性**
在监管规则收紧及削减成本之际，银行业在分配资源时对于客户名单普遍更有针对性。
“我们主要通过交叉销售来提高市场份额，因此机构经纪(为对冲基金提供的专业服务)是个巨大的机会...一旦竞争对手有所收缩，我们也会做好抢夺客户的准备，”摩根大通的Wilson说。
“我们正对专业销售、执行和技术领域进行投资，并招募人员。”
摩根大通多年来一直把现货股票交易业务的增长作为目标，不过该行在争取客户，包括对冲基金客户方面已经取得了一定的成功。
然而一些人士警告称，股市的乐观情绪可能更多的是一种看涨行情，而未必代表着高度自动化、高回报但依赖成交量的股票交易业务再次迎来春天。
一些银行业消息人士指出，他们仍预计部分规模较小的银行迫于竞争压力，将缩减或退出股票业务。
不过摩根士丹利(MS.N)和摩根大通等几家大银行第一季的股票业务营收录得两位数的增幅，尽管花旗集团该业务遭遇1%的下滑。
欧洲的股票业务也整体回暖，德意志银行(DBKGn.DE)宣布一项计划，将投资于该行规模较小但不断增长的股票交易部门。
Gately指出，交易环境仍将有利，得益于债市中多种年限的收益率(殖利率)水平都接近零，令股市更加吸引人。“第一季的(行业)优异表现并非昙花一现，”他说。(完)
(编译 徐文焰/汪红英；审校 郑茵/白云/王丽鑫)
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