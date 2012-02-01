美国预算赤字料连续第四年破万亿美元大关--国会预算办公室

* 国会预算办公室预计2012财年预算赤字为1.079万亿(兆)美元

* 预计若明年布什时期减税政策寿终正寝,经济增长将放缓

* 延长薪资税减免政策,将进一步增加赤字

路透华盛顿1月31日电---美国国会预算办公室(CBO)周二称,该国预算赤字可望连续第四年超过1万亿美元,从而为共和党以支出问题在11月大选上挑战奥巴马增添新的佐证.

国会预算办公室称,2012财年预算赤字料将升至1.079万亿美元,高於去年8月预计的9,730亿美元.若国会如外界预期那样将薪资税减免政策延长至年末,到12月赤字就可能再添1,000亿美元.

2012财年从去年10月1日开始,到今年9月30日结束.

这份报告为2012年有关联邦政府未来数年开销规模、富人是否该多缴税等问题上的争辩揭开了序幕.美国公共债务规模已超过15万亿美元,并且还在迅速攀升.

信用评级机构没有立即对CBO报告做出回应,但赤字再度高达1万亿美元显然无助於美国重获标准普尔的AAA评级.

评级机构认为,未来10年里美国至少应削减4万亿美元赤字,但也对国会两党僵局和缺乏解决该问题的政治意愿感到担忧.

预算专家称,CBO数据凸显出美国债务问题的严峻性,及其对该国未来经济增长构成的威胁.

共和党人认为CBO的数据是对奥巴马经济政策的"严厉警告".奥巴马的经济政策受到的批评尤多,多份民调显示,美国民众对其2009年就任以来的经济工作感到不满.

CBO这项最新分析尤其复杂.CBO在准备这份预估时尽量列出国会须在年底前做出的一些重要决定的可能後果--这些决定包括是否将前总统布什时期实施的全面减税政策延期,这些政策将於12月31日到期.

因此,一些赤字和经济预估可能出现天壤之别.

**白宫为总统辩护**

随着奥巴马2010年改革医保体系的法案生效,以及有资格享受高额社保退休和医保计划的老年人越来越多,联邦政府的预算需求将恶化,这令美国的财政状况更加复杂.

在这一背景下,民主党和共和党料会在重大决定上采取谨慎策略,让选民在11月决定2013年的主要问题应是继续缩减政府支出,还是要同时修改税法,提高针对富裕阶层的税率并堵上富人避税的漏洞.

除了提供对美国预算和经济形势的预估,CBO的重要性还在於其提供了官方预估,议员们可据此制定下一年的预算.

奥巴马曾表示,他希望延续布什时期对中产阶层的减税政策,结束对高收入者的税惠.共和党人则反对所有加税政策,称他们希望全面改革税制,降低最高税率.较激进的共和党人希望立即大幅减支.

CBO这份报告将在国会引发关於财政政策的辩论,而今年的辩论料将因选举而异常激烈.CBO预估失业率高企至2013年底.

CBO主任Doug Elmendorf表示,国会面临一项难题:坐视减税措施失效将损及短期经济成长,并推动失业率在2013年底前升至9.2%,但对长期成长来说有帮助;而继续施行减税措施的话,可能刺激短期经济增长,但或许在2022年之前让赤字再增加8万亿美元,美国负债将难以为继.

目前还有时间采取中庸之道."想这麽做的话,需要财政紧缩缓慢起效,但当这十年结束时,政策将积累出很大改变."他说.

这项报告可能给共和党重夺白宫及参议院龙头宝座的选举政策加添柴火.他们计画把奥巴马描绘成导致美国财政赤字及债务创纪录的人.

奥巴马在去年9月提出减赤4万亿美元计画,但送到国会山後因两党歧见难消而受阻.白宫官员已表示,奥巴马计画在2月13日提出2013年度预算案时再次提出该计画.

CBO报告中的估测系基於布什时期的减税措施会在2012年底告终的假设所作出.预估显示2013财年赤字将降至约5,850亿美元.这项数据也略高於8月时的预估.

当前财年的赤字仍将高於1万亿美元,主因是企业税收低於预期,以及薪资税减税措施延期两个月.

美国过去两年赤字均为1.3万亿.2009财年奥巴马首度入主白宫时,赤字为创纪录的1.4万亿.(完)

--编译 程琳/李爽/李婷仪;审校 徐文焰 路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。